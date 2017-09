Taubaté vence Itapetininga e se classifica para semifinal do Paulista de Vôlei

Atual tricampeão, o Taubaté confirmou vaga em mais uma semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino. Na noite deste domingo (24), o time do Vale do Paraíba derrotou novamente o Itapetininga, desta vez por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/19 e 25/18, e se juntou ao Corinthians, Campinas e Sesi, com quem duelará, na próxima fase da competição. A partida aconteceu no Ginásio do Abaeté, em Taubaté.

As semifinais serão disputadas na próxima semana. Na quinta-feira (28), Taubaté e Sesi vão reeditar as últimas três decisões do Paulista de Vôlei no Ginásio Abaeté, às 21h (de Brasília). O jogo de volta acontecerá no domingo (1), às 14h, em Santo André. Em caso de uma vitória para cada lado, haverá um set de desempate após a segunda partida para definir o finalista.

Resumo da partida

O Taubaté iniciou a partida com Rapha, Dante, Wallace, Lucarelli, Otávio e Thales. Apesar de um certo equilíbrio nos primeiros momentos, o time da casa não tardou em impor a sua superioridade técnica. Com o bloqueio bem encaixado e o ataque inspirado, o Taubaté abriu vantagem de cinco pontos, ampliou durante a parcial e fechou em 25 a 16.

O roteiro do segundo período não foi muito diferente. Novamente o setor ofensivo foi o ponto forte da equipe, mas o fundo de quadra também fazia uma partida segura. Sem muitas dificuldades, os taubateanos triunfaram por 26 a 18.

Foto: Rafinha Oliveira / EMS Taubaté Funvic

Para continuar com o sonho da classificação vivo, o Itapetininga precisava de uma estupenda virada para então provocar o set de desempate. A equipe visitante até mostrou reação, chegando a colocar três pontos de vantagem. No entanto, o experiente time do Taubaté soube manter o equilíbrio de buscar a virada. Com Lucarelli em ótima fase - maior pontuador pelo Taubaté, com 12 acertos -, a equipe da casa fechou o terceiro sete em 25 a 19.

“Controlamos o jogo e foi importante, pois temos muita informação para trabalhar. Mesmo com esse curto tempo, teremos como saber onde podemos evoluir. Teremos pouco tempo até o jogo contra o Sesi, mas vamos trabalhar muito para fazer o time funcionar ainda melhor”, declarou o técnico do Taubaté, Daniel Castellani, após a partida.