Camponesa/Minas vence Fluminense e Osasco e conquista Copa Gatorade de Vôlei Feminino

(Foto: Divulgação/Federação Peruana de Vôlei)

Em torneio preparatório visando o começo da temporada 2017/18, o Camponesa/Minas fez bonito e faturou o título da Copa Gatorade, realizada em Lima, no Peru. Com a participação de três equipes brasileiras - Camponesa/Minas, Fluminense e Vôlei Nestlé/Osasco - e a Seleção Nacional do Peru, a competição começou na última sexta-feira (22) e teve seu desfecho neste domingo (24).

Na abertura do torneio, o Minas venceu, com autoridade, a equipe do Osasco: 3 sets a 0. No sábado (23), a equipe mineira não jogou bem e foi batida pela Seleção Peruana, por 3 sets a 1. Precisando vencer na rodada final, a equipe de Stefano Lavarini voltou a mostrar bom voleibol e venceu a equipe do Fluminense por 3 sets a 1, parciais de 25/22, 23/25, 25/12 e 25/21.

Para assegurar a conquista, o time mineiro precisou 'secar' a Seleção Peruana no confronto que encerrou o torneio. No duelo decisivo contra o Vôlei Nestlé/Osasco, as donas da casa ainda tinham chances de título, mas precisariam vencer por 3 sets a 0. Em quadra, a equipe paulista foi muito superior e triunfou por 3 sets a 1, garantindo a segunda posição, também com campanha de duas vitórias e uma derrota.

As peruanas, treinadas pelo brasileiro Luizomar de Moura, encerraram sua participação com uma vitória em três jogos e ficaram com a terceira posição, à frente do Fluminense nos critérios de desempate. A equipe tricolor se despediu da competição sem ter vencido nenhuma das duas rivais nacionais.

Apesar da segunda posição, foi o time paulista que dominou as premiações individuais. Tássia foi eleita a melhor defesa; Ana Beatriz faturou o prêmio de melhor bloqueio; Tandara foi escolhida a melhor atacante e também a MVP da competição.

Completando as premiações, Macris e Leia, do time campeão, foram eleitas, respectivamente, melhor levantadora e melhor líbero. Sassá, do Fluminense, completou a "Seleção da Copa Gatorade", como melhor passe.