Sada Cruzeiro encerra preparação na Argentina com vitória sobre Bolívar

O Sada Cruzeiro encerrou sua excursão pela Argentina com o saldo positivo. Foram quatro vitórias nas cinco partidas disputadas, o que valeu o troféu da Copa Ciudad de Bolívar. Na noite da última quinta-feira (28), a equipe comandada pelo treinador argentino Marcelo Mendez venceu o Personal Bolívar, por 3 a 0, com parciais de 25/23, 28/26 e 25/21.

A equipe cruzeirense venceu, além do Bolívar, o Sesc RJ Vôlei e o Ciudad Voley. A única derrota da Raposa aconteceu para este último time, no dia 27, quando o técnico Marcelo Mendez optou por escalar atletas do banco de reservas.

“É tradição do nosso time fazer uma viagem internacional no início da temporada para fazer com que a gente fique junto. E sempre serviu muito para agregar. A gente convive bastante e realmente fica mais próximo. Foram treinos intensos, muitos períodos de atividade e o time veio focado em trabalhar bastante.

Não estamos habituados com tantos treinos e jogos em sequência, mas isso é bom para o time se acostumar, porque no Mundial será da mesma maneira”, comentou o líbero Serginho.

O elenco do Sada Cruzeiro teve a sexta-feira (29) para descansar e conhecer a cidade, voltando para BH somente à tarde. Na segunda (2), o elenco se reapresenta no Centro de Treinamento do Barro Preto e inicia a preparação para a semifinal do Campeonato Mineiro.

“Foi muito produtiva essa nossa viagem e com o passar do tempo a gente se entrosa cada vez mais. O Marcelo revezou um pouco o time, deu uma rodagem para todo mundo, e foi importante para todos. Quando jogamos com a equipe teoricamente titular, fomos muito bem e fizemos o que a gente tinha que fazer. Voltamos para casa ‘mais time’, principalmente depois da conquista da Copa de Bolívar”, finalizou Serginho.

Resultados do Sada Cruzeiro na Argentina

Copa Ciudad de Morón – Desafio Sul-Americano

28/09 – Sada Cruzeiro 3 x 0 Personal Bolívar

27/09 – Sada Cruzeiro 2 x 3 Ciudad Voley

Copa Ciudad de Bolívar

25/09 – Sada Cruzeiro 3 x 2 Personal Bolívar

24/09 – Sada Cruzeiro 3 x 1 Ciudad Voley

23/09 – Sada Cruzeiro 3 x 0 Sesc RJ Vôlei