Inspirado em seu time tricampeão na década de 80, Minas apresenta novos uniformes para a temporada

Time fez história com a camisa do Minas, que agora relembra as glórias do seu tricampeonato (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

O tricampeonato brasileiro da equipe masculina de vôlei do Minas nos anos 1984, 1985 e 1986 inspirou a confecção da linha de uniformes dos times feminino e masculino do clube para a temporada 2017/18. O tributo à glória minastenista do passado surgiu de uma ideia da instituição para homenagear o feito histórico de mais de 30 anos atrás. Na noite dessa quinta (28), as novas vestimentas e os elencos foram apresentados em evento na Sede Social do clube.

Estiveram presentes alguns dos personagens que integraram o elenco tricampeão no século passado, todos presenteados com uma placa em tom de reverência à história que ajudaram a escrever. Dentre eles, o atual presidente do Minas, Ricardo Santiago, que foi um dos atletas do grupo comandado à época pelo coreano Young Wan Sohn.

Ricardo Santiago é presidente do Minas e ex-atleta do clube (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

"Parece que 86 foi outro dia. A gente traz essa bagagem, essa história toda para o dia a dia do clube. A essência do Minas se dá por ter ex-presidentes que lutaram pelo clube e valorizaram o esporte acima de tudo. Esse é o espírito que a gente traz no trabalho no clube, para passar para outras gerações. Que a gente mantenha essa cultura, essa força, essa energia tão boa que contagia", pontuou Ricardo.

Também atleta das conquistas da década de 80, Sérgio Veloso trabalha com a base minastenista atualmente e foi outro a garantir sua presença no evento. Ele jogou no Minas até 1985 e comentou sobre a relação que manteve e mantém com a instituição. "Muita emoção vir participando dessa história toda, como atleta, na comissão técnica e agora participando na formação do talento dos atletas que estão chegando ao profissional. É imensurável ter essa sensação", apontou.

Os novos uniformes possuem gola polo, além de listras azuis nas camisa brancas e listras brancas nas camisas azuis.

Equipe do MInas foi apresentada para a próxima temporada (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

O time masculino do Minas tmabém foi apresentado nessa quinta (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Times apresentados e caras novas

Além do lançamento do uniforme para esta temporada, foram também apresentadas as composições dos times que defenderão a camisa do clube. No Camponesa/Minas, a grande novidade foi a levantadora Macrís, eleita a melhor levantadora das últimas quatro edições da Superliga Feminina. Vindo do Brasília, o novo reforço do Minas comentou sobre o que espera para esta nova caminhada.

"Uma expectativa de ter um crescimento tanto profissional como em termos de disputa. Vai ser uma grande disputa, com certeza uma grande oportunidade com uma equipe forte, representando um clube que tem tradição, uma forte camisa, então uma expectativa de fazer ótimos campeonatos, buscar semifinal e final da Superliga, e o que vier, que seja sempre o mais positivo possível", observou.

Macrís é o grande nome do vôlei feminino do Minas para eata temporada (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Já o time masculino trouxe o ponteiro Bob, ex-Montes Claros, e o levantador Marlon. Em sua terceira passagem pelo Minas, Marlon já chegou para ser capitão do time e sabe da importância de usar toda a sua experiência em um grupo com tantos atletas jovens, como o Minas. "Minha vinda para cá tem dois fatores muito importantes. Primeiro é acelerar e evolução desses meninos, ganhar um pouco mais de maturidade dentro de um cenário tão competitivo que é o voleibol brasileiro, acrescentar valores, não só como atletas, mas como pessoas", pontuou.

Marlon, levantador do Minas, foi quem entregou a placa de Ricardo Santiago (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Tanto o Minas Tênis Clube quanto o Camponesa/Minas estão disputando o Campeonato Mineiro. Os meninos jogam a semifinal do torneio neste sábado (30), às 17h, contra o Montes Claros, fora de casa. Já as meninas duelam com o Praia Clube no domingo (1º), também pelo estadual.