Minas derrota Montes Claros e avança para a final do Campeonato Mineiro de Vôlei

Foto: Ascom/MOC VÔLEI

Na tarde deste sábado (30), o Minas se classificou para a final do Campeonato Mineiro de Vôlei. A equipe da Rua da Bahia conseguiu a classificação após derrotar o Montes Claros por 3 sets a 0, com parciais de 20/25, 21/25 e 21/25, no ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, na cidade do Norte de Minas.

Agora, o Minas espera o resultado do jogo entre Cruzeiro e Juiz de fora, para conhecer seu adversário na final. Este segundo jogo será disputado no dia 4 de outubro, às 20h, no ginásio do Riacho em Contagem.

A equipe da casa, apresentou muitas falhas, facilitando bastante o caminho do Minas, que esteve bem em todos os fundamentos e conseguiu a vitória com certa tranquilidade. Pouco mais de quatro mil torcedores acompanharam a decisiva partida.

Resumo da partida

O primeiro set começou bastante equilibrado. As equipes disputavam ponto a ponto e alternavam na liderança parcial. A reta final do set foi crucial para os visitantes, já que o Montes Claros teve dois erros de recepção seguidos e viu o adversário abrir boa vantagem para fechar o set: 25 a 20.

O Minas liderou o segundo set desde o início, conseguindo abrir uma vantagem de três pontos. Após pedido de tempo do técnico Chico dos Santos, sua equipe reagiu e empatou a parcial, incendiando o ginásio. A partida seguiu equilibrada, no entanto, com ótima passagem de Bisset pelo saque, o Minas voltou a se distanciar e fechou o set em 25 a 21.

Já no terceiro set, o Montes Claros cometeu muitos erros, facilitando ainda mais a vida do Minas, que estava bem em todos os fundamentos e aproveitou para criar boa vantagem. Novamente a equipe da casa reagiu, a torcida veio junto e o time conseguiu o empate. Mas com nova falha no fim do set, o Pequi Atômico facilitou a vida dos visitantes, que fecharam o set em 25 a 21, vencendo a partida por sets diretos.