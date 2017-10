Taubaté derrota Sesi-SP e vai disputar final do Paulista de Vôlei contra o Corinthians

Rafinha Oliveira / EMS Taubaté Funvic

Neste domingo (1°), o Taubaté derrotou novamente o Sesi-SP e garantiu vaga na grande final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O adversário na decisão será o Corinthians, que passou pelo Campinas na semifinal. Mesmo jogando no ginásio do Sesi-SP, em Santo André, o Taubaté não se intimidou e derrotou os donos da casa por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 27/25, 21/25 e 25/22.

Os confrontos das finais estão definidos. A primeira partida será disputada no ginásio Abaeté, na quarta-feira (4), às 21h15 (de Brasília). Já o jogo volta, com mando de quadra do Corinthians, será em Guarulhos, no sábado (7), às 21h.

Resumo da partida

No primeiro set, o Taubaté que jogava sem pressão, começou melhor e conseguiu abrir uma vantagem de três pontos. O Sesi, que precisava da vitória para conseguir a classificação, reagiu, empatou e chegou até a liderar a parcial. Mas o time estava nervoso e passou a cometer erros bobos. A equipe do Vale do Paraíba aproveitou os erros, retomou a liderança e fechou o set em 25 a 22.

O segundo set foi bem parecido com o primeiro. Os visitantes saíram na frente, mas logo cederam o empate. O período seguiu bastante disputado e com as equipes alternando na liderança. Mas, contando com a experiência de Wallace, o Taubaté fechou o set em 27 a 25, encaminhando a vitória.

No terceiro set, o Sesi entrou para o tudo ou nada, e conseguiu liderar quase o set inteiro. Na reta final, o atual tricampeão paulista empatou, mas com o apoio da torcida o Sesi conseguiu abrir importante vantagem e fechou o set em 25 a 21.

Os donos da casa também começaram melhor no quarto set. As equipes trocavam bons saques, e no final Wallace fez dois aces, dando números finais e fechando o set em 25 a 22.