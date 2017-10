Visando recuperar hegemonia, Sesc-RJ estreia no Campeonato Carioca de Vôlei Feminino

Cercada de dúvidas e expectativas, a equipe feminina do Sesc-RJ fará a sua primeira partida oficial da temporada 2017/18 nesta segunda-feira (02). As comandadas de Bernardinho entram em quadra às 20h, em General Severiano, contra o Botafogo, em duelo válido pela semifinal do Campeonato Carioca de Vôlei.

Com pouco tempo hábil de preparação, as atletas do time dodecacampeão da Superliga enxergam no Estadual uma boa oportunidade de criar entrosamento. Todavia, o clima não é de amistoso, já que há muito em jogo para o Sesc-RJ: em 2016/17, a equipe de Bernardinho foi batida na decisão pelo Fluminense, deixando escapar uma hegemonia que já durava 12 temporadas.

Na apresentação oficial do elenco para a temporada 2017/18, realizada no último sábado (30), o comandante carioca destacou a força do atual campeão estadual e falou sobre o momento de sua equipe.

"O Fluminense se reforçou muito, é um time que fez amistosos, jogou torneios. Nós não jogamos nenhum jogo até agora, não tivemos em nenhum momento, nenhum dia, o time completo a disposição. Não teremos por dois meses a Gabi, que é uma das principais jogadoras da nossa equipe. Vai ser um ano de sofrimento, dificuldade", afirmou o treinador.

A central Juciely, uma das mais experientes do elenco, falou sobre o desafio de chegar ao campeonato estadual com desfalques e pouco tempo de treinamento.

"Estamos treinando juntas há uma semana, já que muitas delas estavam na Seleção. Temos algumas contusões ainda na equipe, a falta da Gabriela, eu estou voltando agora da segunda cirurgia no joelho... Estamos buscando o nosso melhor, para que possamos nos apresentar melhor que na temporada passada. É um título muito importante pra gente", disse a central.

O vencedor do duelo entre Sesc-RJ e Botafogo enfrenta, na decisão do Campeonato Carioca, quem passar da semifinal entre Fluminense e Universo. Esta partida será realizada na próxima terça (03), às 19h, no Ginásio do Fluminense.