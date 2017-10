Sesc RJ bate Botafogo e garante vaga na decisão do Carioca Feminino de Vôlei

Na noite desta segunda-feira (2), no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano, Botafogo e Sesc RJ disputaram a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino. Com uma vitória por sets diretos, em parciais de 25/20, 25/17 e 25/23, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho avançou à grande final da competição.

O adversário na briga pelo título sairá do confronto entre Fluminense e Seleção Juvenil, que acontecerá nesta terça-feira (3), no Ginásio do Fluminense, às 19h. Caso o Tricolor conquiste a vaga, haverá uma reedição da última final, quando o Fluminense levou a melhor, acabando com uma hegemonia de 12 anos da equipe azul.

Após quase cinco meses, a atual campeã da Superliga voltou a disputar uma partida oficial. Depois de um acordo com a Federação de Vôlei do Rio de Janeiro, Sesc RJ e Fluminense ingressaram na competição apenas na fase decisiva.

O Botafogo, por sua vez, disputou a fase classificatória. A equipe alvinegra venceu seus três adversários no primeiro ciclo: Seleção Juvenil, Resende e Universo, não tendo perdido em set sequer.

No entanto, valeu a experiência da equipe de Bernardinho dentro de quadra. O time visitante não encontrou dificuldades para derrotar o Botafogo mesmo com a pressão da torcida adversária: 25 a 20, 25 a 17, 25 a 23.

"Fizemos uma ótima partida mesmo não conseguindo vencer. Do outro lado teve uma grande equipe, referência no país mas nosso time não se intimidou. Vale muito para o Botafogo ter o o Ginásio lotado e a torcida incentivando como foi hoje. Esse jogo serve para mostrar que temos muito a produzir e acrescentar no vôlei do Rio de Janeiro. Encerramos o Campeonato Estadual com bom rendimento e o início de um projeto", avaliou o comandante alvinegro, Vinicius Fernandes.

A decisão será disputada em dois jogos. O primeiro confronto acontecerá no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, na próxima quinta-feira (5), às 19h30. Já a partida decisiva terá o Ginásio Hebraica como palco, no domingo (8), às 21h.