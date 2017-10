Sesc RJ derrota Flamengo e vai encarar o Botafogo na decisão do Carioca Masculino de Vôlei

Foto: Divulgação/ Sesc RJ

Em partida válida pela fase semifinal do Campeonato Carioca Masculino de Vôlei, o Sesc RJ não encontrou resistências para derrotar o Flamengo. Jogando no Sesc Tijuca, na noite desta quinta-feira (5), o time comandado pelo técnico Geovane derrotou o Rubro-Negro por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/11, 25/18.

Com o resultado, o Sesc garantiu vaga na decisão do campeonato. O adversário na final será o Botafogo, repetindo a decisão da última temporada, vencida pelo time azul e branco. Na semifinal, o Alvinegro passou pelo Tijuca, conquistando uma boa vitória por 3 sets a 1, parciais de 25/13, 27/25, 21/25 e 25/20.

As finais serão disputadas em dois jogos. O primeiro, com mando de quadra do Glorioso, acontecerá no próximo sábado (7), no Ginásio Oscar Zelaya, na sede do Botafogo, em General Severiano. Já o segundo duelo está marcado para terça-feira (10). Caso cada equipe vença um jogo, o vencedor do campeonato será definido após a realização de um Golden Set (set de desempate).

Assim como o Fluminense e Sesc no Feminino, Botafogo e o Sesc, no Masculino, ingressaram na competição apenas na reta final. O Flamengo, por exemplo, que foi superado pelo Rio, havia vencido todos os seus compromissos até então. Já o Tijuca teve apenas uma derrota na fase classificatória.

“Nos apresentamos em altíssimo nível nos dois primeiros sets, não conseguimos manter no terceiro mas nos recuperamos bem. Era uma estreia numa partida eliminatória, muitos fatores são importantes e conseguimos nosso objetivo principal, que era vencer. Vamos focar nessa final para buscar o título agora, contra o Sesc” disse o experiente levantador Marcelinho, do Botafogo, após a partida.

Treinador do Sesc, Geovane também se manifestou depois da partida. O técnico elogiou a equipe pelo resultado obtido. "A resposta dentro de quadra do time foi sensacional. Jogaram o tempo inteiro com a intensidade que a gente esperava e colocaram o Flamengo em dificuldade. Este era o objetivo até porque temos jogadores experientes que já disputaram várias Superligas. Para a final, a expectativa é dar o nosso melhor, o nosso máximo, com intensidade", disse ao site Globoesporte.com.