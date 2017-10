Jogo Corinthians x Taubaté AO VIVO online pela decisão do Paulista Masculino de Vôlei (0-0)

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Corinthians x Taubaté ao vivo no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos. Fique conosco!

Fala, Professor! “Nós fizemos um bom jogo na primeira final, mas agora teremos uma decisão novamente, é preciso deixar a vitória de lado e entrar para jogar nosso melhor voleibol e ganhar deles. Sabemos que o jogo será muito difícil, com a torcida deles apoiando, e eles precisando de uma vitória a todo custo. Nosso time está tranquilo, e o foco é em entrar, errar pouco e conquistar essa vitória. Estamos trabalhando para corrigir os erros, e apresentar sempre um jogo de alto nível, do começo ao fim”, disse o treinador do Taubaté, Daniel Castellani.

CAMPANHA DO TAUBATÉ!

Atual tricampeão paulista, o Taubaté estreou na competição vencendo o Itapetininga por 3 sets a 1. O Alviazul terminou a primeira fase com a quarta melhor campanha, tendo conquistado cinco triunfos e três derrotas. Já reforçado de Wallace, Lucarelli, Otávio e Thales, nas quartas de final passou pelo Itapê. Já mas semifinais, o Taubaté derrubou a invencibilidade do Sesi-SP e chegou à decisão pela quarta vez consecutiva.

CAMPANHA DO CORINTHIANS!

Um dos estreantes na competição, o Timão teve o debute que todo iniciante deseja: vitória por 3 a 1 sobre o Atibaia. O Alvinegro encerrou a fase classificatória na terceira colocação, com seis vitórias e apenas duas derrotas. Nas quartas, passou facilmente pelo São José. O maior desafio aconteceu na semifinal. O Timão venceu o primeiro jogo diante do Campinas. No entanto, acabou superado por sets diretos na partida de volta, o que fez com que a classificação fosse decidida no set de desempate. Mesmo atuando fora de casa, o Alvinegro venceu o set decisivo e conquistou a vaga para disputar a primeira final de campeonato.

HISTÓRICO! Corinthians e Taubaté se enfrentaram apenas duas vezes na história. O retrospecto conta com uma vitória para cada lado. Na fase classificatória, o Timão venceu por 3 a 0, enquanto que a equipe do Vale do Paraíba levou a melhor no primeiro jogo da final por 3 sets a 1.

O Corinthians tem o líbero Serginho como principal nome. Além do multicampeão pelo Brasil, o time guarulhense ganhou um trunfo para a decisiva partida. O central Sidão, que vinha se recuperando de uma cirurgia feita no ombro direito há mais de um ano, entrou por um minuto no primeiro jogo da final.A expectativa é de que o meio de rede possa ajudar ainda mais no segundo duelo. Riad é outra boa opção.

Jogando em casa, o Timão vai tentar reverter a vantagem do Taubaté, que venceu o jogo de ida por 3 sets a 1. Vitória do Alvinegro Paulista por qualquer quantidade de sets força o Golden Set.

Nomes da Seleção Brasileira como Lucarelli, Rapha, Wallace, Otávio e Thales fazem parte da equipe taubateana.

Vencedor das últimas três edições, o Taubaté está a um passo, ou melhor, a uma vitória do tetracampeonato. A equipe do Vale do Paraíba aposta na força de seu elenco para conquistar o quarto título seguido.

Confira a crônica do primeiro jogo: Taubaté vence Corinthians e fica perto do tetra no Paulista de Vôlei

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe os principais lances do jogo Corinthians x Taubaté, válido pela decisão do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. As equipes se enfrentam na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), no Ginásio Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos. Fique conosco nesta transmissão!