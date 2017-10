Osasco vence Bauru novamente e vai à final do Paulista Feminino de Vôlei

Na manhã deste sábado (7), o Osasco recebeu o Bauru, no Ginásio José Liberatti, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. As donas da casa confirmaram o favoritismo, e novamente derrotaram time bauruense por 3 sets a 1, desta vez com parciais de 25/21, 25/22, 19/25 e 25/19.

Com o resultado, a equipe osasquense confirmou, pela sexta vez consecutiva, vaga na final do campeonato. O adversário será o Barueri, que passou pelo Pinheiros nas semifinais. As finais do Paulista serão disputadas na segunda (9), com mando de quadra do Barueri, e sexta (13), em Osasco.

Resumo da partida

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio entre os times e a proximidade no placar. O Osasco chegou a abrir um pouco mais na metade do set, fazendo 14 a 10 no placar, porém, o Bauru novamente se aproximou no marcador na reta final com o placar sendo 20 a 19. No fim, o bloqueio e o ataque da equipe da grande São Paulo prevaleceu e o time fechou o set em 25 a 21.

A segunda parcial veio com o time local começando bem e abrindo quatro pontos de vantagem logo no começo. No entanto, o jogo foi se equilibrando e os times ficaram empatados em dez pontos. Os times continuaram bem próximos na segunda parte o jogo. Com Osasco 21 a 19 na reta final, o Osasco teve a tranquilidade para segurar o time visitante. No fim, mais uma vez os erros de Bauru no ataque e recepção fizeram a diferença para o time da casa vencer por 25 a 22.

O terceiro set continuou com muitas trocas de pontos no ataque entre os times que chegaram perto da metade da parcial empatadas em 11 pontos. Depois o time do interior paulista abriu boa vantagem fazendo 20 a 15 no placar, melhorando no ataque e bloqueio e, assim, ficando bem perto da vitória no set. O triunfo na parcial se concretizou com a equipe fechando em 25 a 19.

No quarto set, o Osasco voltou mais focado na defesa e no bloqueio, conseguindo abrir boa vantagem no placar, fazendo 11 a 7. O time da casa seguiu muito bem e ficou perto de fechar o jogo indo para 22 a 15. E na reta final, apesar dos erros, o Osasco fechou o placar em 25 a 19.