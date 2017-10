Jogo Fluminense x Sesc-RJ AO VIVO online pela decisão do Carioca Feminino de Vôlei

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Fluminense x Taubaté ao vivo no Ginásio Hebraica. Fique conosco!

Os portões do ginásio abrem às 19h e a entrada é gratuita. A prioridade de acesso será dos 150 primeiros que chegarem com camisa do Fluminense ou carteirinha de sócio do clube (qualquer categoria) e da Hebraica. Para o público em geral, a entrada será permitida mediante a capacidade do ginásio.

Campanhas

Depois de um acordo com a Federação de Vôlei do Rio de Janeiro, Sesc RJ e Fluminense ingressaram na competição apenas na fase decisiva. Antes, visando a preparação para o Estadual e Superliga, o Tricolor disputou uma série de amistosos contra o Praia Clube, e participou da Copa Gatorade, no Peru.

Na semifinal, o Rio de Janeiro passou sem dificuldades pelo Botafogo, por 3 sets a 0. O Fluminense também encarou tamanha dificuldade. Antes de chegar à final, o Tricolor eliminou o Universo.

Conquistas!

Com 27 conquistas, o Fluminense é o maior campeão estadual, seguido justamente do Rio, com 12. Flamengo, com nove, e Botafogo, com oito, completam a lista dos maiores vencedores do Carioca Feminino.

REVANCHE!

WA decisão desta temporada tem um sabor especial para o Sesc. Na última edição, a equipe azul e branca viu sua hegemonia de 12 anos cair justamente diante do Fluminense.

Só a vitória interessa!

Com o resultado adverso, o Fluminense precisa obrigatoriamente da vitória no tempo regulamentar, para levar a disputa para o set de desempate. Em caso de novo triunfo do Sesc-RJ, o título fica com a equipe azul e branca.

O Sesc levou a melhor no jogo de ida, disputado na última quinta-feira (5). Jogando Ginásio do Tijuca Tênis Clube, a equipe do técnico Bernardinho venceu o Fluminense de virada por 3 sets a 1.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe os principais lances do jogo Fluminense x Sesc-RJ, válido pela decisão do Campeonato Carioca Feminino de Vôlei. As equipes se enfrentam na noite deste domingo (8), às 21h (de Brasília), no Ginásio da Hebraica, em Laranjeiras (RJ). Fique conosco nesta transmissão!