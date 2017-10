Guia VAVEL Superliga Masculina de vôlei 2017/2018: Sesc-RJ

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

A Superliga Masculina 2017/18 começa neste sábado (14). Cercada de expectativa, esta edição promete ser a mais equilibrada das últimas temporadas. Com equipes muito fortes, reforços e novidades na elite do vôlei brasileiro, a maior competição nacional tem tudo para reservar grandes emoções e duelos de peso.

Uma das novidades para a edição desta temporada é o Sesc-RJ, equipe carioca recém-promovida da Superliga B. Com um elenco recheado de estrelas e um bicampeão olímpico em seu comando técnico, o Sesc-RJ chega para ameaçar a recente supremacia do Sada Cruzeiro, atual tetracampeão da competição.

O estado do Rio de Janeiro não possuía uma equipe na elite do vôlei nacional desde o extinto Rio de Janeiro, campeão da Superliga na temporada 2012/2013, com Bruninho, Lucão, Dante e outros grandes nomes em seu grupo.

Campanha 2016/17 - o acesso à elite

O projeto Sesc Esportes, iniciado em outubro de 2016, obteve sucesso quase imediato, logo no Campeonato Carioca da temporada 2016/17. Participando pela primeira vez do estadual, o Sesc-RJ sagrou-se campeão com autoridade, batendo a forte equipe do Botafogo na grande decisão.

Na Superliga B, a equipe carioca se destacou rodada a rodada, encerrando a fase de classificação com uma campanha impressionante: 12 vitórias em 13 partidas disputadas. Classificado para os playoffs, o Sesc-RJ seguiu sua campanha de destaque, eliminando novamente seu rival local, o Botafogo, em uma semifinal de tirar o fôlego: 2 a 1 em uma melhor de três, com 3 sets a 1 na partida decisiva.

Dono da melhor campanha da competição, o Sesc-RJ teve a vantagem de decidir a Superliga B em seus domínios. Com o apoio da torcida, a equipe carioca simplesmente atropelou o Jaó/Universo (GO) por 3 sets a 0, conquistando, logo em seu primeiro ano de projeto, o acesso à elite do voleibol nacional.

Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto/CBV

Elenco: remanescentes, reforços e estrelas

Do elenco campeão da Superliga B, renovaram e permaneceram na equipe apenas sete jogadores: o experiente levantador Everaldo, o oposto Paulo Victor, o ponteiro Juninho, o líbero Alexandre Elias e os centrais Tiago Barth, Victor Hugo e Renato Oliveira.

Com maiores investimentos após o primeiro ano bem-sucedido, o Sesc-RJ foi ao mercado e trouxe oito reforços, que completam o elenco de 15 jogadores para a atual temporada. Chegaram à equipe carioca os ponteiros João Rafael, Levi, Japa e Maurício Borges; o levantador Thiaguinho; o oposto Renan Buiatti; o líbero Tiago Brendle e o central Maurício Souza.

Campeões olímpicos na Rio 2016, Maurício Borges e Maurício Souza chegam ao Rio de Janeiro com o status de grandes estrelas. Referências em suas posições, experientes e vencedores - tanto com clubes quanto com a própria Seleção Brasileira -, os dois jogadores terão a grande responsabilidade de conduzir a equipe a vôos maiores durante a temporada.

Elenco do Sesc-RJ quer surpreender na temporada (Foto: Nathália Almeida/VAVEL Brasil)

Técnico: Giovane Gávio

Como atleta, uma carreira impecável: bicampeão Olímpico (1992-2004), campeão da Liga Mundial, campeão europeu, campeão da Superliga, campeão sul-americano, eleito o melhor jogador do mundo em 1993. Não são poucos os láureos da carreira de Giovane Gávio, técnico do Sesc-RJ, dentro de quadra.

Como treinador, a trajetória ainda é curta, mas também é vencedora. Giovane já soma um título de Superliga, quando comandou o Sesi-SP em 2010/11, além de dois campeonatos paulistas. À frente do Sesc-RJ desde o início do projeto, o comandante liderou sua equipe na vitoriosa temporada de 2016/17.

Giovane Gávio tem uma brilhante história nas quadras (Foto: Alexandre Loureiro/Inovafoto/CBV)

Pré-temporada e Campeonato Carioca

Durante a pré-temporada, a equipe carioca viajou para a Argentina para disputar um torneio preparatório, de caráter amistoso. Contra as equipes do Bolívar e do Ciudad Voley, consideradas de alto nível no voleibol argentino, o Sesc-RJ foi muito bem, com duas vitórias em duas partidas. Contra o Sada Cruzeiro, rival brasileiro, o Sesc-RJ foi facilmente superado: 3 sets a 0.

Na posição de atual campeão, a equipe de Giovane Gávio iniciou sua busca pelo bicampeonato estadual já na semifinal, onde enfrentou o Flamengo. Vitória tranquila por 3 sets a 0, avançando a mais uma decisão, novamente contra o Botafogo. Na grande final, duas vitórias maiúsculas - 3 a 1 em General Severiano e 3 a 0 no Tijuca Tênis Clube -, sacramentando mais um título carioca para o Sesc-RJ.

Foto: Erbs Jr / Sesc-RJ

Estreia na Superliga 2017/18

Se as expectativas sobre o Sesc-RJ são altas, o primeiro compromisso na Superliga 2017/18 será um grande teste. Logo na estreia, os cariocas terão pela frente a fortíssima equipe do Taubaté, atuais campeões paulistas e vice-campeões da última edição da Superliga.

Recheado de estrelas como Wallace, Lucarelli, Otávio, Rapha e Dante, o Taubaté também é apontado como um dos postulantes ao principal título nacional da temporada. Esse jogo será realizado já neste sábado (14), às 14h05, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro.