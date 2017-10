Guia VAVEL Superliga Masculina de vôlei 2017/2018: Ponta Grossa Caramuru

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Com a desistência do Bento Vôlei, a equipe do Caramuru, que foi vice-campeã da Taça Ouro, retorna à elite do voleibol brasileiro após o rebaixamento na temporada passada, e representará o Estado do Paraná ao lado do Maringá na Superliga Masculina 2017/2018.

O Caramuru deixou a cidade de Castro (PR) e fechou parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa (PR) para garantir a participação e a sobrevivência do time na Superliga. A apaixonante torcida de Castro foi informada da decisão e teve uma linda declaração de despedida publicada nas redes sociais.

“O vôlei é o segundo esporte na preferência dos brasileiros, atrás apenas do futebol, e a Superliga trará à cidade os jogadores campeões olímpicos pelo Brasil e alguns dos maiores nomes do esporte no mundo, oferecendo espetáculos de altíssimo nível para o público, além de divulgar nacionalmente Ponta Grossa e as empresas que tiverem o nome associado à equipe”, informou o prefeito Marcelo Rangel.

Técnico: Fábio Sampaio

Com o Caramuru, Fábio Sampaio conquistou o acesso à elite do voleibol brasileiro ao vencer a Superliga B de 2016, e também comandou a equipe na campanha que resultou no rebaixamento, mas deu a volta por cima ao ficar com o vice da Taça Prata. O treinador afirmou que a equipe está preparada para a competição e disse que o principal objetivo na temporada é fortalecer o projeto.

“Queremos alavancar a marca Caramuru Vôlei, fazer uma gestão bem feita, não ficar devendo atletas, tentar beliscar uns pontos e se manter na Superliga A. Ficar entre os 10 melhores é nosso objetivo principal”, declarou.

(Foto: Gustavo Oliveira/Inovafoto)

Casa

Todos os jogos do Ponta Grossa Caramuru Vôlei serão realizados na Arena Multiuso, a nova casa do voleibol princesino, que terá obras de readequação na área externa para receber condignamente os torcedores.

Elenco

Em relação a temporada passada, a equipe paranaense apresentou oito reforços. Sete foram contratados e um , o levantador Charlinho, é prata da casa. Robinho e Michel deixaram o time.

Gustavo (levantador), Jailton (Peron, ponta), Léo, Edenilson (Negão, central), Thales, Maycon, Alesson (centrais), Eric, Caio (opostos), Mendel (libero), Bruninho (levantador), Zapata, Cristiano, Diego, Bruno Rubbo (central), Índio, Leozão, Antony Gabriel, Leo Jack e o castrense Charles.

(Foto: Divulgação/Ponta Grossa Caramuru)

Estreia na Superliga Masculina 2017/2018

O Ponta Grossa Caramuru estreia na Superliga neste sábado (14), contra o Campinas, às 20h (de Brasília), na Arena Multiuso, em Ponta Grossa. Os ingressos já estão à venda e são limitados.