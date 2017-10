Guia VAVEL Superliga Masculina 2017/2018: Minas Tênis Clube

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Apostando na juventude e em opções caseiras. É assim que o Minas Tênis Clube, um dos clubes mais tradicionais do voleibol nacional está. Em tempos de forte crise financeira no país e por consequência também na modalidade, a equipe recorreu a um dos meios que têm para se manter competitiva, que é buscar valores em sua base.

Com alguns reforços pontuais, o time minastenista vai mesclar juventude e experiência em quadra, através, por exemplo, do levantador Marlon, contratado para esta temporada. A equipe da Rua Bahia é uma das escolas esportivas de maior nome do país e quer voltar a figurar nas primeiras colocações do torneio.

Elenco

O elenco, no geral, deve contar com crias da casa, mesclando com nomes experientes e jogadores mais rodados na instituição. Os principais nomes são do experiente levantador Marlon, que já esteve na Seleção Brasileira, e o oposto Bisset, que é um jovem cubano de muito potencial.

Inegavelmente, a principal estrela da equipe e ponto de referência, já que está em uma das posições mais importante do jogo, é o levantador Marlon, que acaba de voltar ao vôlei nacional após passagem pela Rússia. Além dele, chegaram o ponteiro Bob e o central cubano Elian. Quanto às saídas, a lista é grande: Mão, Gelinski, Bruno Felício, Samuel, Bruno Conte, Willian, Gabriel, João Pedro e Abouba.

Levantadores: Marlon, Mateus Winck e Carísio

Opostos: Felipe Roque, (Davy)

Ponteiros: Bob, Davy, Honorato, Erick, Thiago Vanole, Bisset

Centrais: Elian, Flávio, Mascarenhas, Pétrus, Pingo e Mateus Hartge

Líberos: Rogerinho, Maique

Foto: Isabelly Morais//VAVEL Brasil

Técnico: Nery Tambeiro

O comandante da equipe é Nery Tambeiro, indo para a sua quarta temporada no clube, ele conhece bem o ambiente do clube, além de ser um nome experiente para um contexto de time que está longe de figurar entre os favoritos do torneio. Vale lembrar que Nery foi o treinador do time sub-21 neste ano na Copa Pan-Americana, uma espécie de sul-americano da categoria.

Foto: Orlando Bento/Minas Tênis Clube

Campanha na última Superliga

Na última temporada, o time minastenista terminou a primeira fase na sexta colocação da fase classificatória, caindo para o Sesi-SP na melhor de cinco partidas nas quartas de final do torneio. A expectativa do grupo mineiro para esta temporada é de alcançar voos mais altos que na edição anterior.

Na primeira partida da Superliga 2017/2018, o time vai fazer um duelo regional contra o Juiz de Fora, neste sábado (14), na casa do adversário, às 18h. A primeira apresentação em seus domínios só será na terceira rodada, contra o Montes Claros, em 28 de outubro.