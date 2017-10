Guia VAVEL Superliga Masculina de vôlei 2017/2018: Maringá

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

O Copel Telecom Maringá Vôlei, que participa da Superliga Masculina desde a temporada 2013/2014, é uma das equipes que entrará em quadra neste sábado (14), data de abertura da edição 2017/2018 da maior competição de vôlei do país.

A equipe manteve o técnico Renato Soares, o Banana, mas passou por reformulações em busca de uma melhor posição nesta edição, já que, na última, terminou a fase classificatória em décimo lugar. Aos 41 anos, Ricardinho segue como presidente e levantador do time, sendo uma das peças mais importantes do clube dentro e fora das quadras.

Elenco

Thiago é um dos grandes nomes do Maringá para esta temporada (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Dos reforços apresentados pelo Maringá, o destaque é o ponteiro Thiago Alves, que veio do Vibo Valentia, da Itália. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o jogador de 31 anos tem passagens por SESI-SP e pelo extinto Rio de Janeiro, além de ter atuado no Japão e na Turquia.

Outros reforços foram Alisson (oposto) e Ialisson (central), que vieram do Canoas; Leitzke (central) e Kaio (ponteiro), do SESI-SP; Alê (ponteiro) e Gian (líbero), ambos do Montes Claros; Brasília (levantador) e Wennder (central), do São Bernardo, e Daniel Rossi (líbero), que veio do Bento Vôlei. Além dos atletas, também foi contratado o auxiliar técnico Alessandro Fadul, que trabalhou por cinco temporadas no Volta Redonda. Os jogadores que saíram de Maringá foram Sérgio Felix, Renato Hermely, Mudo, Ualas e Leozão.

JOGADORES:

Levantadores: Ricardinho, Brasília e Jefferson

Opostos: Jean e Alisson

Ponteiros: Kaio, Matheus Secco, Alê e Thiago Alves

Centrais: Ialisson, Leitzke, Wennder, Aureliano e Johan

Líberos: Daniel Rossi e Gian

COMISSÃO TÉCNICA:

Técnico: Renato Lúcio Soares (Banana)

Assistente técnico: Otávio Ricardo Ferrigno Machado

Auxiliar técnico: Alexandre Ferreira Fadul

Preparador físico: Sérgio Mançan

Fisioterapeuta: Luan Weivisson Bento

Estatístico: Bryan dos Santos Vanzan

Campanha na Superliga 2016/2017

Na Superliga 2016/2017, o Maringá teve um péssimo desempenho, quase caindo para a Superliga B. Em 22 jogos, foram seis vitórias e 16 derrotas, terminando a competição com 19 pontos. Mesmo comandado em quadra pelo experiente levantador Ricardinho, que permaneceu no elenco, a campanha da equipe não animou.

Neste ano, o time paranaense irá começar a Superliga com o desafio de encarar o Sesi-SP, que terminou em terceiro lugar na última edição. O time paulista conta com jogadores de alto nível, como o levantador William, contratado junto ao Cruzeiro, e o ponteiro Lipe.

A partida de estreia ocorrerá neste sábado (14), às 18h30, no Ginásio Chico Neto, no Paraná. Os ingressos estão disponíveis no site Alô Ingressos e nos pontos de venda físicos, em Maringá: Padaria Bread Fast e Rádio Maringá FM.

Os preços são R$22 a inteira e R$11 a meia. Também há opção do ingresso solidário, através da compra antecipada, levando 1kg de alimento não-perecível e o ingresso saindo pelo preço de R$15. Os alimentos recebidos serão destinados à instituições de caridade de Maringá e região.