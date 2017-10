Guia VAVEL Superliga Feminina 2017/18: Vôlei Bauru

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

A Associação Vôlei Bauru nasceu em 2005 como um sonho realizado do atual presidente Adriano Pucinelli. A equipe começou no vôlei infantil e foi subindo as categorias até chegar ao que é hoje. O time, que no início jogava somente competições não oficiais, foi se destacando e crescendo. Em 2013 chegou a ser campeão paulista, contra o Osasco, e em 2014/15 conquistou o título da Superliga B.

Chegou à elite do vôlei brasileiro na temporada 2015/16, disputando pela primeira vez a Superliga Feminina de vôlei, competição na qual permanece na edição 2017/2018. Na última temporada, a equipe finalizou a primeira fase em quinto lugar e, pela primeira vez na história, classificou-se para os playoffs. Nas quartas de final, o Bauru jogou contra o Minas e foi eliminado, mas mesmo assim foi a melhor campanha do time.

Elenco

Para a temporada 2017/18, a equipe será comandada por Fernando Bonatto e contará com reforços de alto nível como a experiente Paula Pequeno, vindo do Brasília e Gabi Candido, do Sesi.

Para esta temporada, a equipe conta com a presença das jogadoras Helô, Angélica, Palacios, Paula Pequeno, Valquiria, Juma, Shara Venegas, Arlene, Gabi Candido, Andressa, Ariane, Gabi Martins, Ju Carrijo, Letícia, Carol e Dayse.

Estrela: ponteira Paula Pequeno

A grande contratação da temporada para a equipe paulista foi Paula Pequeno. A atleta veio do Brasília e permanecerá na posição mais que consagrada de ponteira. Com 35 anos, Paula traz toda a bagagem e experiência de uma jogadora de nível nacional. A bicampeã olímpica, que também traz consigo dois prêmios de melhor jogadora do mundo, vem para agregar ao Bauru com a eficiência no passe e nos ataques.

“Bauru hoje é um dos times com condições de brigar com os times mais tradicionais, além de ter uma comissão que eu gosto, admiro e temos uma relação de amizade muito antiga. Então, o respeito será recíproco, sem dúvida”, garantiu Paula Pequeno.

Foto: Divulgação/Twitter

Mercado do Bauru

O mercado do time paulista foi bem movimentado este ano, além das renovações das jogadoras Brenda Castillo, Angélica, Val, Juma, Carol W., Letícia, Arlene e Dayse, a equipe conta com os reforços: Martinez, ex-Busto Arsizio, Ariane , ex-Clube Curitibano, Ju Carrijo, ex-Praia Clube, Gabi Martins, ex-São José dos Pinhais, Andressa, ex-São Caetano, Gabriela Candido, ex-Sesi SP, Paula Pequeno, ex-Brasilia Vôlei e Helô, ex-Sesc RJ.

Saíram do time as jogadoras: Bruna e Mari Cassemiro (Pinheiros), Mari (Brasilia), Raquel (Sesi-SP), Lyara (São Caetano) e Ana Carolina (Renata/Valinhos).

Técnico: Fernando Bonatto

A equipe Bauru terá nesta temporada uma mudança de treinador. Marcos Kwiek e o auxiliar Fabiano Kwiel, irmão de Marcos, deixaram o time. Segundo a assessoria de imprensa, eles permaneceram mais tempo do que o permitido na seleção da República Dominicana, a qual também conduzem. Com a mudança, que aconteceu em agosto, o vôlei Bauru será comandado pelo auxiliar Fernando Bonatto, até que se encontre um novo técnico.

Fernando Bonatto foi efetivado no cargo de treinador do Bauru (Foto: Marcelo Ferrazoli/Vôlei Bauru)

Campanha na última edição da Superliga

Na última temporada, a equipe do Bauru chegou pela primeira vez aos playoffs da Superliga Feminina. O time ficou em quinto lugar, mas já foi uma temporada histórica para o grupo. Na fase inicial, foram três jogos perdidos e oito vencidos. Nos playoffs, a equipe perdeu os dois jogos contra o Minas e não se classificou para as finais, terminando a temporada em quinto lugar no geral.

“Na temporada anterior cumprimos com o objetivo apresentado. Lógico que queríamos ter chegado mais longe, mas, infelizmente, não foi possível. Espero que a próxima temporada seja mais brilhante do que a que passou”, concluiu a levantadora da equipe, Juma.

Estreia

Para esta temporada, a equipe paulista pretende ficar em uma posição melhor e fortalecer seu nome na Superliga. A estreia será nesta terça (17) contra o Pinheiros, às 19h30, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo. O Pinheiros foi o oitavo colocado na última edição. Já na segunda rodada, o Bauru jogará em casa, contra o Fluminense. A partida será no dia 20 de outubro, às 19h, no Panela de Pressão.