Resultado Sada Cruzeiro x Taubaté pela decisão da Supercopa de vôlei (3-1)

O grito de campeão é do Cruzeiro

FESTA AZUL!

Filipe levanta o troféu do Cruzeiro na Supercopa. Equipe celeste abriu temporada com conquista do título mineiro e agora emenda com taça do torneio nacional.

FALA, LUCARELLI!

"É complicado. Tirando o terceiro set, os outros foram equilibrados. Tivemos alguns erros bobos, umas questões de marcação que a gente poderia ter feito melhor. Acho que o saque não entrou muito bem, mas do outro lado e uma grande equipe. Não podemos tirar o mérito deles".

FALA, EVANDRO!

"A gente trabalha bastante, temos muita qualidade nos jogadores e uma excelente comissão técnica. Foi um jogo de alto nível, e assim como ganhamos três sets seguidos, eles poderiam ter ganhado. A gente fez nosso trabalho. O primeiro set foi ponto a ponto e estava tenso, mas conseguimos soltar mais nosso saque, e nosso ataque entrou melhor.Todo campeonato a gente entra com uma pressão enorme para ganhar, e até então estamos correspondendo".

Placar da decisão da Superliga Masculina de vôlei é repetido! Assim com nesta noite, Cruzeiro venceu os paulistas por 3 a 1 na decisão do torneio nacional em maio.

Cruzeiro conquista seu terceiro título da Supercopa de vôlei!

ACABOOOOOOOOU! Filipe solta o braço, Thales defende mal, e time mineiro fecha o quarto set em 25 a 22.

24/22 Uriarte falha em levantamento, que passa por Isac e não chega com qualidade a Filipe.

24/21 Match point! Filipe aproveita sobra na rede, e é match point para o Cruzeiro.

23/21 Isac sobe pelo meio após levantamento de Uriarte e deixa Cruzeiro a dois pontos do título.

Tempo para o Cruzeiro.

22/21 Leal solta ataque para fora, e paulistas encostam no marcador.

22/20 Uriarte saca direto na rede, e Taubaté segue vivo no quarto set.

22/19 Uriarte aciona Leal na entrada de rede, e Cruzeiro consegue ponto importantíssimo.

21/19 Saque de Rapha não passa da rede.

20/19 Invasão de Leal! Taubaté se aproxima dos mineiros no placar.

20/18 Juiz dá toque na rede de Leal.

20/17 ACE DE SIMON!

19/17 Segurança celeste! Simon marca e vai para o saque.

18/17 Wallace solta o braço, e Uriarte faz linda defesa, mas ninguém chega para completar jogada.

18/16 Dois toques de Rapha em levantamento.

17/16 Ataque de Wallace bate no bloqueio celeste, e Evandro tenta pegar sobra, mas não consegue.

17/15 Simon desafoga ponto pelo meio e deixa mineiros com dois pontos de vantagem.

16/15 Filipe fica no bloqueio de Dante, e bola volta sem cobertura do Cruzeiro.

16/14 Solé resvala na bola e consegue desviar para dentro da quadra do Cruzeiro.

16/13 ISAAAAAC! Central do Cruzeiro manda pancada no saque.

15/13 Leal se redime pelo meio de rede e marca para os mineiros.

14/13 Sensacional! Lucarelli solta o braço no saque, e Leal falha na defesa.

Com aproximação do Taubaté, Cruzeiro pede tempo.

14/12 Solé, já caindo, bloqueia ataque de Evandro pela saída de rede.

14/11 Ataque de Wallace bate no bloqueio celeste e volta dentro da área do Cruzeiro.

14/10 Serginho faz grande defesa, mas Filipe emenda ataque para fora.

14/09 Monstro! Leal marca seu 16º ponto no jogo com boal acertada em diagonal.

13/09 Solé desconta para os paulistas.

13/08 Leal enfrenta bloqueio triplo do Taubaté e explora paredão dos paulistas.

12/08 Rafael sai do banco de reservas, sobe pelo meio e pontua para o Taubaté.

12/07 Wallace ataca dentro da quadra celeste, mas juiz indica fora.

Tempo para o Taubaté.

09/06 Evandro sobe da saída de rede e pontua para o Cruzeiro.

08/06 Saque para fora de Evandro.

08/05 Agora, Filipe é quem se dá bem contra paredão do Taubaté.

07/05 Wallace vence bloqueio simples de Filipe e pontua para o Taubaté.

07/04 Lucarelli erra saque.

06/04 Cruzeiro consegue recuperar bola com esforço de Leal, mas prosseguimento do lance termina com ponto do Taubaté.

06/03 Filipe sobe pelo meio e tira bola de bloqueio triplo do Taubaté.

05/03 Paulistas diminuem marcador.

Tempo para o Taubaté.

05/02 Wallace erra em ataque e dá ponto para seu ex-time.

04/02 Uriarte recupera bola no fundo, que vai até a quadra do Taubaté. Solé falha, não pega, e Cruzeiro pontua.

03/02 Cruzeiro passa à frente do placar.

02/02 Leal desconhece bloqueio paulista e solta bola forte na diagonal.

01/02 ACE DE OTÁVIO! Central bota a bola no chão.

01/01 Lucarelli aproveita lindo levantamento de Rapha e manda bola no fundo da quadra do Cruzeiro.

01/00 Dante saca na rede, e Cruzeiro abre o placar.

Começa o quarto set!

25/20 Lucarelli erra saque, e Cruzeiro fecha terceiro set. Time celeste vira o placar da decisão.

24/ 20 Lucarelli ataca, bola amortece no bloqueio de Simon e cai dentro da quadra celeste.

24/19 Set point! Rapha saca na rede, e Cruzeiro fica a um ponto de fechar parcial.

Set retomado em Fortaleza.

Marcelo Mendez pede tempo para o Cruzeiro.

23/19 Aproximando... Wallace solta o braso para cima do bloqueio do Cruzeiro. Bola bate no paredão dos mineiros e vai para fora.

23/18 Solé usa paredão do Cruzeiro, que desvia bola para fora.

23/17 Lucarelli encara triplo do Cruzeiro e crava bola na quadra celeste.

23/16 Um pouco desaparecido no jogo, Filipe chega bem pela entrada de rede e deixa Cruzeiro com set nas mãos.

22/16 Erro de saque dos mineiros.

22/15 Evandro solta ataque, que bate em Lucarelli e vai direto para fora.

21/15 Wallace usa bloqueio celeste e diminui para os paulistas.

21/14 Isac sobe pelo meio com levantamento curto de Uriarte e converte.

20/14 Toque na rede de Isac. Taubaté diminui e tenta sobrevida no terceiro set em Fortaleza.

20/13 Nico Uriarte saca para fora.

20/12 Em mais uma falha do Taubaté, Cruzeiro entra na reta final do set.

19/12 Vantagem! Lucarelli ataca para fora, e mineiros conseguem boa diferença.

18/12 Solé erra saque, e Cruzeiro consegue abrir seis pontos.

17/12 Simon encerra belíssima passagem pelo saque com bola para fora no fundamento.

17/11 Bola de cá, bola de lá... Após ataques e respostas, Isac pouco sobe pelo meio e engana bloqueio paulista com bola por cima do paredão.

16/11 Leal ataca com muita força da entrada de rede.

15/11 Evandro vem do fundo, sobe alto e ataca. Bola desvia em bloqueio paulista e vai para fora.

Tempo para o Taubaté.

14/11 Wallace força demais em ataque, e bola vai para fora. Oposto do Taubaté desperdiça chance.

13/11 Invasão de Dante por baixo da rede! Cruzeiro consegue abrir dois pontos.

12/11 Leal sobe na entrada de rede para definir ponto a favor dos mineiros.

11/11 Wallace acerta diagonal longa para deixar tudo igual.

11/10 Lucarelli pontua para diminuir para os paulistas.

11/09 Mais um erro! Juiz marca dois toques de Rapha em levantamento. Lance, no entanto, foi impo.

10/09 Saque para fora de Rapha.

09/09 Pela saída de rede, Wallace ataca muito bem para empatar.

09/08 Taubaté falha em saque.

08/08 Wallace explora bloqueio celeste e deixa tudo igual.

08/07 Leal solta pancada sem chance de defesa para o Taubaté. Na comemoração, 'pede' árbitro para indicar que foi fora novamente.

Cartão amarelo para Evandro, por reclamação.

07/07 Erro da arbitragem! Wallace ataca, e Isac bloqueia muito bem. Bola volta dentro da quadra, mas árbitro afirma que saiu de forma equivocada.

07/06 Filipe ataca forte demais, e bola vai para fora. Na jogada, atletas do time celeste reclamam de dois toques de Rapha em levantamento de lance anterior, mas árbitro não indica nada.

07/05 Rapha ajeita bola no meio para Otávio, que desce o braço. Ponto para o Taubaté.

Tempo para o Taubaté.

07/04 Leal volta a soltar pancada no saque, Dante recepciona, e Rapha tenta buscar. Levantador, no entanto, não consegue.

06/04 ACE DE LEAL! Cubano solta o braço no saque e marca um lindíssimo ponto.

05/04 Wallace recepciona pancada de Leal, mas bola vai longe.

04/04 Thales faz linda defesa, e Lucarelli encerra jogada com bola quase na linha.

04/03 Lucarelli chega pelo meio e ataca entre os bloqueios de Isac e Evandro.

04/02 Evandro vem do fundo e crava bola longa na quadra do Taubaté.

03/02 Simon força demais no saque e manda para fora.

03/01 Ataque de Wallace não passa da rede, e Cruzeiro começa melhor no terceiro set.

02/01 Erro de saque do Taubaté.

01/01 Dois toques de Simon.

Ex-companheiros de Cruzeiro, Wallace e Serginho se cumprimentam na rede em clima amistoso. Foram multicampeões com o clube celeste.

01/00 Abertura de placar com... ace de Filipe!

Vamos para o terceiro set!

25/23 Wallace fica no bloqueio de Nico Uriarte, que fecha a conta do segundo set. Jogo empatado em Fortaleza!

24/23 Evandro usa bloqueio paulista, e é set point para o time celeste.

23/22 Ataque rápido! Lucarelli solta o braço na paralela.

23/21 Uriarte age rápido pelo meio com Simon, que converte bola baixa em ponto para o Cruzeiro.

22/21 Lucarelli sobe na entrada de rede, manda diagonal longa e pontua para os paulistas.

22/20 Isac deixa largadinha e 'desafoga' Cruzeiro com aproximação do Taubaté.

21/20 Lindo rally!!! Bela jogada se encerra em bloqueio de Lucarelli para cima de Evandro.

21/19 Otávio sobe pelo meio e crava diagonal curta na quadra do Cruzeiro.

21/18 Wallace agora fica na rede. Falha do oposto, e ponto de graça para os mineiros.

20/18 Ponto de saque de Wallace!

20/17 Otávio sobe bloqueio simples para cima de Isac, bola volta na quadra mineira, e ninguém consegue dar cobertura.

20/16 Uriarte saca na rede.

20/15 Isac é esperto e aproveita sobra na rede. Cinco pontos de diferença, maior vantagem do jogo.

19/15 Uriarte manda levantamento para trás, Evandro sobe muito alto e crava bola no chão paulista.

18/15 Solé emenda belo levantamento de Rapha e diminui para o Taubaté.

Tempo para o Taubaté.

18/14 Árbitro indica condução de Dante.

16/14 Solé diminui para os paulistas.

16/13 Rapha saca para fora.

15/13 Wallace solta o braço e deixa o dele para os paulistas.

13/11 Isac acerta ataque pelo meio e pontua para os mineiros.

12/11 Dois toque de Uriarte no levantamento.

12/10 Toque na rede de Isac! Cruzeirenses reclamam, principalmente Evandro, mas joelho do central do clube celeste realmente pega na rede.

12/08 Leal acerta diagonal curta da saída de rede e abre quatro pontos para o Cruzeiro.

11/08 Uriarte volta a jogar com Leal, que desta vez acerta ponto.

10/08 Leal manda paralela, mas bola vai para fora da quadra.

10/07 De novo! Simon erra saque.

10/06 Agora é Lucarelli quem falha no saque, ficando na rede.

09/06 Filipe manda saque direto para fora e cede ponto para os paulistas.

Tempo para o Taubaté.

09/05 Simon sobe pelo meio, enfrenta bloqueio paulista, e desconhece paredão.

08/05 Leal aproveita bom levantamento de Uriarte e acerta bola curta.

07/05 Evandro vem do fundo e pontua para deixar mineiros novamente com dois pontos de frente.

06/05 Wallace usa bloqueio de Filipe, ex-colega de equipe, e faz o quinto dos paulistas.

06/04 Próximo à rede, Simon manda bola na quadra do Taubaté.

05/04 Wallace solta o braço no fundo e diminui para os paulistas.

05/03 Lucarelli fica no bloqueio de Evandro, e Cruzeiro abre dois pontos.

04/03 Filipe solta pancada da entrada de rede e maraca para os mineiros.

03/02 Wallace fica na rede na hora de sacar.

02/02 Otávio explora bloqueio celeste, Serginho ainda tenta pegar, mas não consegue.

02/01 Evandro ataca da saída de rede e faz o segundo do Cruzeiro.

01/00 Lucarelli erra saque, e Cruzeiro larga na frente.

Começa o segundo set!

25/27 Leal fica no bloqueio de Rapha, em armação tripla, e Taubaté fecha o primeiro set da decisão.

25/26 Evandro solta ataque para cima de Serginho, que até defende, mas Taubaté pontua.

25/25 Saque de Dante não passa da rede.

24/25 Dante ataca e conserta lance em que quase falha na defesa, ainda no começo da jogada.

24/24 Uriarte, sozinho, bloqueia bola de Dante na saída de rede.

23/24 Set point! Otávio enfrenta bloqueio simples de Simon e marca para os paulistas.

Taubaté reclama de rodízio do Cruzeiro. Árbitro, no entanto, nada indica.

23/23 Tudo igual! Leal vem do fundo e solta o braço pelo meio.

22/23 Evandro erra saque, mandando bola para fora.

22/22 Evandro encara bloqueio de Dante e marca ponto para o Cruzeiro.

21/22 Solé sobe pelo meio e volta a deixar paulistas em vantagem.

21/21 Rapha saca na rede e dá ponto de graça para o Cruzeiro.

20/21 Isac ataca para fora, e Taubaté consegue virada em reta final do set.

20/20 Lucarelli acerta paralela, e Uriarte não consegue defender.

20/19 Do outro lado... Otávio manda saque direto na rede.

19/19 Nico Uriarte força demais e saca para fora.

19/18 Isac acha 'buraco' na quadra do Taubaté e só coloca bola no chão.

18/18 Isac toca na rede e cede ponto aos paulistas.

18/17 Simon erra recepção, bola passa para a quadra do Taubaté, mas ninguém chega. 'Ponto de manchete' do central.

17/17 Mais um! Cruzeiro erra mais um saque, agora com Filipe.

17/16 Belíssimo rally no CFO, de 25 segundos, termina com toque na rede de Otávio. Ponto para o mineiros!

16/16 Solé sobe rápido pelo meio com levantamento do Rapha e marca.

Duelo retomado!

Jogo é paralisado para solução de um barulho que incomoda no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO).

16/15 Lucarelli força demais e ataca direto para fora.

15/15 Filipe acha espaço em meio ao bloqueio do Taubaté e deixa o dele.

14/15 QUE ISSO? Lucarelli solta pancada no saque, e Serginho não consegue conter.

14/14 Isac saca direto para fora. É o quinto erro do Cruzeiro no fundamento até então.

14/13 Da entrada de rede, Evandro acerta bola no fundo da quadra do Taubaté, que reclama do lance.

13/13 Com muita classe, Solé encobre bloqueio do Cruzeiro.

13/12 Uriarte faz ágil levantamento, e Isac crava diagonal curta.

12/12 Wallace manda ataque para fora, mas desvia em Serginho no meio do caminho.

12/11 Saque de Dante vai direto para fora, e Taubaté erra fundamento pela primeira vez.

11/11 Dante encontra diagonal na entrada de rede e marca seu primeiro ponto no jogo.

11/10 Uriarte faz inversão para Leal, que acha espaço na quadra do Taubaté.

10/10 Desta vez, Filipe fica na rede.

10/09 Ponto de saque! Filipe saca para cima de Thales, que não consegue defender.

09/09 Simon conserta lance 'atrapalhado' e manda bola na quadra do Taubaté.

08/09 Erro de saque do Cruzeiro.

08/08 Equilíbrio! Evandro solta pancada da saída de rede e iguala marcador.

07/08 Central Simon desconta para os mineiros.

06/08 Wallace explora bloqueio duplo de Filipe e Simon e deixa Taubaté abrir dois pontos pela primeira vez no jogo.

06/07 Pancada! Solé solta o braço pelo e crava bola no chão celeste.

06/06 Evandro tira bola do paredão paulista e deixa o dele.

05/06 Leal erra saque, e Taubaté volta a passar à frente no placar.

05/05 Largadinha! Isac só deixa bola por cima do bloqueio paulista.

04/05 Otávio age rápido pelo meio com Rapha e pontua.

04/04 Potente ataque de Isac não para em defesa de Dante, que manda bola para longe.

03/04 Saque de Simon não passa da rede.

03/03 Leal acerta linda diagonal e deixa tudo igual.

02/03 Leal fica no bloqueio de Otávio pelo meio de rede.

02/02 Filipe completa inversão de Uriarte e bota bola no chão.

01/02 Wallace ataca da saída de rede e coloca paulistas à frente.

01/01 Evandro usa bloqueio paulista, e Dante ainda toca na rede.

00/01 Solé sobe pelo meio e marca o primeiro ponto do jogo.

Começa o jogo!

O aquecimento de ambas as equipes já se encerrou. Vamos para o duelo!

Taubaté escalado!

Rapha, Wallace, Lucarelli, Dante, Otávio e Solé; líbero: Thales.

Cruzeiro escalado!

Nico Uriarte, Evandro, Filipe, Leal, Isac e Simon; líbero: Serginho.

O Taubaté, na temporada anterior, conquistou Copa do Brasil e Campeonato Paulista, registrando uma ascensão no cenário do vôlei nacional. Contra o Sada Cruzeiro em maio, fez sua primeira decisão de Superliga, sétima consecutiva dos mineiros. Na Copa do Brasil, o título veio após vitória sobre o Sesi por 3 a 0.

Temporada estrelada!

Na temporada passada, o Cruzeiro conquistou muitos títulos. A lista de glórias celestes teve Campeonato Mineiro, Campeonato Sul-Americano, Supercopa, Superliga Masculina e Mundial de Clubes. A única competição que o time não conquistou foi a Copa do Brasil, sendo eliminado na semifinal pelo Sesi.

Grande duelo!

As equipes farão, nesta noite, uma reedição da final da Superliga Masculina de vôlei 2016/2017. No dia 7 de maio, em partida realizada no Mineirinho, o time celeste bateu os paulistas por 3 a 1 e conquistou o pentacampeonato do torneio.

Glórias os estaduais!

Tanto Cruzeiro quanto Taubaté vêm de vitórias em suas competições estaduais. O time celeste venceu o Campeonato Mineiro batendo o Minas Tênis Clube na final, enquanto o Taubaté levou o Paulista de vôlei ao triunfar sobre o Corinthians.

A Supercopa é um torneio que coloca frente a frente os campeões da Superliga e da Copa do Brasil da temporada anterior. No caso da primeira competição, o Cruzeiro foi o grande vencedor, ao passo que os paulistas conquistaram a Copa do Brasil.

Boa noite, torcedor! Logo mais, às 19h, Cruzeiro e Taubaté decidem a Supercopa Masculina de vôlei em Fortaleza. Você vai acompanhar ponto a ponto o duelo na VAVEL Brasil. Fique conosco!