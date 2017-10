Guia VAVEL Superliga Feminina 2017/2018: Pinheiros

Google Plus

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Presente em mais uma edição da Superliga Feminina de vôlei, o Esporte Clube Pinheiros manteve a base de sua equipe e apresentou a marca Colgate como novo patrocínio para a temporada 2017/2018. As paulistas esperam melhorar a campanha que fizeram no ano passado, quando caíram nas quartas para o Rexona-Sesc.

A equipe manteve o treinador Paulo de Tarso Milagres no comando. De 12 meninas, oito da temporada passada permaneceram. Foram elas a ponteira Vanessa Janke, a central Milka e a líbero Ju Paes, além das jogadoras formadas na base do Pinheiros: a levantadora Bruna Costa, a central Lays Freitas, as ponteiras Maira Cipriano e Lana Conceição e a líbero Letícia Gomes.

O clube também fez cinco novas contratações: a levantadora Diana, ex-São Caetano, a ponteira Mari Cassemiro, ex-Bauru, a oposta Bruna Honório, ex-Bauru, a central Roberta Pereira, ex-Brasília e Ivna Marra, ex-Le Cannet da França. Assumindo pela primeira vez o compromisso de representar a equipe como capitã, a ponteira Vanessa Janke comemorou a nova função de líder.

“Fui pega de surpresa, até por termos as meninas mais velhas, a Roberta, a Mari, que acredito que tinham a capacidade de desempenhar bem essa função. Achei um desafio e, no começo, fiquei meio receosa de aceitar, mas por outro lado fiquei muito feliz, porque se o técnico confiou em mim, é sinal que tenho algo a oferecer. Só tenho a agradecer pela oportunidade, pois para a profissão de atleta é algo muito válido”, comentou.

Vanessa Janke está em sua primeira temporada no Pinheiros (Foto: Ricardo Bufolin/ECP)

Na temporada 2016/2017, o Pinheiros ficou apenas na oitava posição, com 32 pontos, e encarou as líderes da competição, na época Rexona-Sesc, nos playoffs. A equipe acabou perdendo os dois jogos, o primeiro por 3 sets a 1 jogando em casa, e se despediu da competição na derrota por 3 sets a 0 fora de casa. O Rexona-Sesc acabou chegando à final e se sagrou campeão, derrotando o Osasco por 3 a 2.

A preparação para a principal competição da temporada, a Superliga 2017/2018, começou bem. A equipe azul e preto ganhou três amistosos que disputou e conquistou também a Copa São Paulo, derrotando o Hinode Barueri por 3 sets a 1 na final. Com o resultado, o Pinheiros tornou-se tricampeão da Copa São Paulo, já que conquistou o título também em 2014 e 2015.

O Esporte Clube Pinheiros começa sua jornada na Superliga nesta terça-feira (17), recebendo o Vôlei Bauru, no Ginásio Henrique Villaboin -SP, às 19h30. O time visa misturar a juventude com a experiência para buscar melhores resultados na temporada.