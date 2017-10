Jogo Sesc-RJ x Camponesa/Minas AO VIVO online pela Supercopa Feminina de Vôlei (0-0)

Google Plus

Na última quarta-feira (11), Taubaté e Cruzeiro decidiram a Supercopa masculina. Em um jogo de alto nível, a equipe mineira venceu de virada por 3 sets a 1 e sagrou-se tricampeã da competição.

Equipe mineira comemora o título estadual (Foto: Ignácio Costa/Minas Tênis Clube)

A central Carol Gattaz, uma das referências da equipe mineira, falou sobre a importância de enfrentar grandes adversários: "Enfrentar adversários fortes é sempre muito bom. Serve para testar o nível em que estamos. A Supercopa será um jogo antes da Superliga, que é o nosso principal objetivo, e, é claro, vamos em busca do terceiro título da temporada. É um passo de cada vez", afirmou.

Após o título estadual, a levantadora Roberta falou sobre as expectativas para a temporada: "Esperamos fazer uma ótima Supercopa e dar início bem à Superliga. Nosso objetivo é diminuir os erros. Neste ano, me sinto ainda mais segura, habituada a trabalhar com o Bernardo e temos um bom entrosamento entre a equipe", afirmou.

Os dois times chegam à Supercopa animados por conquistas recentes. Na última semana, Sesc-RJ e Camponesa/Minas sagraram-se campeãs de seus campeonatos estaduais. A equipe carioca bateu o Fluminense na decisão, enquanto as mineiras derrubaram o Praia Clube.

Camponesa/Minas e Sesc-RJ protagonizaram, na última temporada, uma das séries de playoffs mais emocionantes do vôlei feminino. Na semifinal da Superliga, a equipe mineira chegou a abrir 2 a 1 de vantagem, tendo a quarta partida em seus domínios. Todavia, as cariocas reagiram e venceram por 3 a 2, avançando e batendo o Vôlei Nestlé na grande final.

Equipe carioca comemora o título da Supercopa 2016 (Foto: Divulgação/CBV)

O ano de 2017 traz a terceira edição da Supercopa. Em 2015 e 2016, o campeão foi o mesmo: o Rexona-Sesc, hoje Sesc-RJ. Há dois anos, a equipe carioca bateu o Pinheiros por 3 sets a 0. Na última temporada, a 'vítima' foi o Praia Clube, 3 sets a 1.

A partida está programada para começar às 21h30, e será realizada no ginásio principal do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, Ceará.

A competição reúne o último campeão da Superliga e último campeão da Copa Brasil. Uma vez que o Sesc-RJ venceu as duas competições na última temporada, o Camponesa/Minas, como vice-campeão da Copa Brasil, ganhou a oportunidade de disputar a Supercopa.

A Supercopa de Vôlei inaugura, oficialmente, o calendário nacional da temporada.

Bom dia, fã de vôlei. Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, todas as emoções da primeira grande decisão da temporada do vôlei feminino. Sesc-RJ e Camponesa/Minas duelam, nesta sexta-feira (13), pelo título da Supercopa de Vôlei.