Guia VAVEL Superliga Masculina de vôlei 2017/2018: SESI-SP

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Fundada em 2009, a equipe de vôlei do Sesi-SP se prepara para sua nona edição da Superliga Masculina. Figurando no cenário nacional como um dos times mais tradicionais do esporte, o tricolor da Vila Leopoldina aposta na reformulação do elenco para conquistar o bicampeonato do torneio, repetindo a campanha de 2010/2011, quando levantou o caneco pela primeira e única vez.

(Foto: Gaspar Nobrega/Inovafoto/CBV)

Histórico

O terceiro lugar na edição 2016/17 da Superliga deixou um pressentimento de mudanças. Apesar da boa campanha, o clube queria mais diante de todo o investimento feito. Esse foi um dos motivos da reformulação no plantel para a atual temporada.

(Foto: Helcio Nagamine/ Sesi-SP

Na oportunidade, a classificação para os playoffs colocou o Sesi frente a frente com o Minas Tênis Clube, confronto que deu a vaga nas semifinais ao time paulista de forma antecipada, em uma melhor de cinco definida em três jogos (3x2/3x1/3x0). Pela semifinal, novamente um adversário mineiro. Dessa vez os paulistas encarariam o Taubaté e o fim seria diferente, eliminação com uma vitória em quatro confrontos (3x0/3x2/2x3/3x1) e a terceira colocação conquistada na competição.

Técnico: Rubinho

A reformulação do Sesi-SP atingiu a comissão técnica. Ex-auxiliar técnico da seleção de Bernardinho, Rubinho foi contratado para a vaga que era do treinador Marcos Pacheco. Apesar de não ser ex-jogador, o novo comandante tem grande experiência com as seleções de base do Brasil. Ao lado de Bernardinho, foram dez anos à frente do vôlei brasileiro. Por muito tempo Rubinho se dividiu como auxiliar e técnico do São Bernardo, onde ficou de 2003 a 2013.

(Foto: Divulgação/CBV)

Elenco

O Sesi-SP passou por uma grande reformulação em seu plantel. Nove jogadores se despediram e outros dez foram contratados. A principal baixa da equipe se deu pela saída do levantador Bruninho. Campeão Olímpico com a Seleção Brasileira na Rio 2016, o jogador voltou para seu ex-clube, o Modena, da Itália.

Apesar da perda, dois medalhistas olímpicos de peso chegaram. O levantador William Arjona se despediu em grande estilo do Sada Cruzeiro e acertou sua transferência para o time da capital paulista. O ponteiro Lipe, destaque na Olimpíada do Rio, é outro nome importante entre os reforços do clube.

Além deles, o central Lucão e o líbero Murilo, dois dos jogadores mais experientes do time, renovaram seus contratos. Completam o elenco: os centrais Gustavão e Aracaju, os opostos Alan, Evandro, Franco e Gabriel Vaccari, os ponteiros Douglas Souza, Piá e Renato Russomano e o líbero Douglas Pureza. Os atletas Johan e Bernardo podem estar de saída.

Estrela: central Lucão

A equipe da capital paulista não costuma ter apenas uma estrela em seu elenco. Conhecido pelos grandes investimentos, o Sesi aposta muito em nomes famosos nacionalmente. Apesar da perda do levantador Bruninho para a temporada que se inicia, o clube garantiu a renovação do campeão olímpico Lucão, que jogará sua segunda temporada seguida pelo time paulista.

(Foto: Divulgação/Sesi/SP)

Agora, atuando como líbero, Murilo é outro nome de peso que continua na equipe. O atleta é bicampeão Mundial e medalhista de prata nas Olimpíadas de Atenas em 2008, e Londres, em 2012, com a Seleção Brasileira. O time de estrelas ainda ganharam o reforço de dois medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O levantador William e o ponteiro Lipe chegaram com o status de futuros ídolos.

Velho conhecido da torcida do Sesi e com passagens pela Seleção Brasileira, o Central Gustavão completa os nomes de peso, voltando a jogar pelo clube paulista após temporada na Argentina.

A equipe paulista foi uma das que mais se movimentou com saídas e chegadas de atletas para a temporada 2017/18.

Saíram - Bruninho, Theo, Escadinha, Pacheco, Sidão, Fábio, Riad, Alan Patrick e Rafinha.

Chegaram - Gustavão, Franco, Piá, Lipe, William, Alan, Rubinho, Juba, Renato Russomano, e Evandro.

Estreia na Superliga Masculina 2017/2018

A estreia do Sesi-SP nesta temporada da Superliga acontece contra a equipe do Maringá Vôlei, no sábado (14), às 18h30, no ginásio Chico Neto, em Maringá (PR). O adversário dos paulistas conquistou apenas a décima colocação na edição anterior do torneio.

O time paranaense surgiu de um projeto coordenado pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, Ricardinho. O levantador de 41 anos atualmente é jogador do clube, que debutou na primeira divisão da Superliga em 2013/2014.