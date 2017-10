De virada, Cruzeiro vence estreante Corinthians na abertura da Superliga Masculina

Na noite deste sábado (14), o Corinthians recebeu o Cruzeiro, pentacampeão da Superliga Masculina de vôlei, no ginásio Parque São Jorge, em São Paulo. A partida foi válida pela rodada de abertura da Superliga 2017/2018. De virada, o time celeste venceu a novata equipe do Timão por 3 sets a 1, com parciais de 31/29, 18/25, 15/25 e 22/25.

Na segunda rodada, a equipe mineira enfrentará, em casa, o Sesc-RJ, no próximo sábado (21), às 19h. Já o Corinthians jogará no domingo (22), também em casa, contra o Minas, às 13h.

Set digno de grandes equipes

O primeiro set começou com um bom rally que terminou em ponto para o Corinthians. A parcial teve um começo equilibrado, com muitos erros de saque de ambas as equipes.

O Alvinegro Paulista largou bem, abrindo 8/5. Mas, com uma boa sequência de saques do ponteiro Leal, o Cruzeiro virou a parcial para 9/8. Em grande ponto do oposto Evandro, a equipe mineira fez 18/15.

No final da primeira etapa, a equipe paulista reagiu marcando cinco pontos seguidos enquanto o Cruzeiro tinha o set point. O ponteiro Alan Patrick foi o destaque da reação, por ter saído do banco para os saques decisivos. Após tantos pontos, o placar, que era confortável, virou 24/24. Os times passaram a trocar pontos, com ambas equipes tendo chances de fechar a parcial, mas o marcador continuava apertado. Com ataque de Leal para fora, o Corinthians fechou o primeiro período em 31 a 29.

Recuperação do time pentacampeão

O Cruzeiro iniciou a segunda parcial abrindo 3 a 0, fazendo com que o técnico do Corinthians, Alexandre Stanzioni, pedisse tempo. Um grande ponto do set foi o bloqueio do levantador Uriarte, do Cruzeiro, em cima de Riad, central do Corinthians. A Raposa continuou com os três pontos de frente, fazendo 7/4 nos donos da casa. Com bloqueio de Leal, a vantagem cruzeirense aumentou para cinco pontos: 10/15.

Com um ace, também do ponteiro naturalizado brasileiro, a equipe mineira fez 19/11. O Timão chegou a esboçar uma reação, com um ace do central Luizinho e um erro de Evandro, oposto celeste, que levou ao placar de 22/16, mas não foi o suficiente, e o set acabou com os cruzeirenses fechando em 25 a 18.

No terceiro set, o Cruzeiro largou bem novamente, abrindo quatro pontos de vantagem: 5/1. Com um erro de ataque do oposto Rivaldo, do Corinthians, a equipe cruzeirense aumentou a vantagem para 10/5. Os corintianos não se encontravam na parcial, e o time mineiro chegou a fazer 17/9. Foi a parcial mais desequilibrada, com o Cruzeiro vencendo por 25 a 15.

O quarto set começou com um belíssimo ponto de Gabriel, do Corinthians, porém, com o mesmo roteiro das duas etapas anteriores: domínio do time azul. Com uma sequência de saques do central Simon, o Cruzeiro abriu 6/1. Um ponto inusitado foi quando Isac, central da Raposa, defendeu “sem querer” e marcou para a equipe mineira. Houve dois toques, mas o juiz não viu.

O técnico do Alexandre Stanzioni recebeu cartão vermelho por, segundo a arbitragem, ter a ofendido na reclamação do ponto cruzeirense. Até o fim do set, o Cruzeiro manteve dois a três pontos de frente, e apenas administrou o placar, fechando o jogo em 25 a 22.