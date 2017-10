Com grandes ambições na Superliga, Hinode Barueri anuncia bicampeã olímpica Jaqueline

Google Plus



Tem reforço de peso chegando no voleibol feminino! Na última segunda-feira (16), o Hinode Barueri confirmou a contratação da veterana ponteira Jaqueline, bicampeã olímpica e pentacampeã da Superliga.

Com 33 anos, Jaque estava sem clube desde o encerramento de seu vínculo com o Camponesa/Minas, ao final da última temporada. Na intertemporada, muito se especulou acerca do destino da ponteira, considerada referência em sua posição. Jaque, por sua vez, seguiu trabalhando o seu condicionamento físico, esperando a oportunidade de voltar à ativa pela Superliga.

No Hinode Barueri, Jaque reencontrará José Roberto Guimarães, treinador da Seleção Brasileira Feminina e comandante nas campanhas de ouro em Pequim 2008 e Londres 2012. A ponteira já foi integrada ao grupo e realizou seus primeiros trabalhos com a nova equipe.

É bastante provável que Jaqueline esteja à disposição de Zé Roberto já nesta terça-feira (17), na estreia do Hinode Barueri pela Superliga 2017/18. A equipe paulista recebe seu algoz no campeonato paulista da atual temporada, o Vôlei Nestlé/Osasco, às 19h30, no Ginásio José Correa.

Mais uma bicampeã olímpica?



Ainda na última segunda-feira (16), algumas fontes noticiaram a possibilidade do acerto entre Hinode Barueri e Thaisa, também bicampeã olímpica. Ainda em fase de reabilitação após cirurgia no joelho, a central conseguiu liberação de seu clube, o Eczacibasi Vitra (TUR), para atuar no Brasil durante a atual temporada.

A favor do Barueri, pesa o fato de Thaisa estar fazendo sua recuperação no clube, que não nega a negociação. Todavia, não se sabe ao certo se o acordo com a ponteira Jaqueline pode travar, financeiramente, a contratação da central. É esperado que Thaisa esteja apta para retornar às quadras entre dezembro e janeiro.