Minas é surpreendido por São Cristóvão e perde em casa; Praia Clube bate Renata Valinhos

A história se repetiu. Assim como nas últimas cinco temporadas, o Camponesa/Minas perdeu em sua estreia na Superliga Feminina de vôlei 2017/2018. Segue o tabu das mineiras, que desta fez foram derrotadas pelo São Cristóvão Saúde/São Caetano por 3 a 0, em plena Arena Minas, em Belo Horizonte, nessa terça (17). O time paulista conseguiu triunfar com parciais de 21/25, 22/25 e 23/25.

Com problemas na recepção, o Minas foi surpreendido pelas boas atuações principalmente da oposta Sabrina e da ponteira Fernanda Tomé, melhor da partida, que levou o Troféu Viva Vôlei. Este foi o primeiro jogo da nova edição da Superliga, que está apenas começando para paulistas e mineiras, agora comandadas pelo italiano Stefano Lavarini.

O Minas começou com Macrís, Karol Tormena, Pri Daroit, Rosamaria, Carol Gattaz, Mara e Léia (líbero), com Geórgia, Natália, Karine e Mayany entrando no decorrer do jogo. Já as visitantes iniciaram o duelo com Lyara, Fernanda Tomé, Sonaly, Mimi Sosa, Camila Paracatu e Andressa (líbero), todas elas comandadas por Hairton Cabral.

O próximo jogo do Minas está marcado para sábado (21), novamente na Arena Minas Tênis Clube. O adversário será o Pinheiros, às 14h05, e jogo que será transmitido pela Rede TV. Já o São Cristóvão segue fora de casa e jogando contra mineiras, porque vai visitar o Praia Clube na sexta (20), às 19h30.

Outro time mineiro, Praia Clube vence fora

O triunfo do São Cristóvão sobre o Minas, em Belo Horizonte, foi uma surpresa para muitos, devido à temporada embalada das mineiras contra uma equipe modesta. No entanto, quem não quis ir contra as previsões foi o Praia Clube, que passou por situação parecida e não decepcionou.

Em São Paulo, as mineiras venceram o Renata Valinhos por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/15 e 27/25. Agora, o time de Uberlândia vai receber o São Cristóvão, que deu muito trabalho ao Minas em Belo Horizonte, na sexta (20), às 19h30. O Renata terá pela frente um adversário e tanto: o Osasco, finalista da última Superliga, em mesmos dia e horário do confronto entre Praia e São Cristóvão.