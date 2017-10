De virada, Bauru bate Fluminense e conquista primeira vitória na Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira (20), Bauru e Fluminense abriram a segunda rodada da Superliga Feminina 2017/18. A partida foi disputada no Ginásio Panela de Pressão, no interior do Estado de São de Paulo.

De virada, as donas da casa venceram por 3 sets a 1, parciais de 23/25, 29/27, 25/20 e 25/16. Foi o primeiro triunfo da equipe paulista na Superliga, já que na estreia haviam perdido para o Pinheiros. A levantadora Juma ganhou o troféu Viva Vôlei. A maior pontuadora da partida foi a oposta tricolor Renatinha.

Na próxima rodada, o Fluminense terá grande desafio pela frente: recebe no Hebraica/RJ a equipe do Camponesa/Minas. Este grande duelo será no sábado (28), às 14h05. O Bauru, por sua vez, visita o BRB Brasília Vôlei, no mesmo sábado, às 18h30.

Resumo da partida

Mesmo fora de casa, a equipe carioca começou a partida mais à vontade. Bem na virada de bola e nos contra-ataques, o Flu comandou a parcial durante os primeiros pontos, mas não conseguia desgarrar no placar por conta dos inúmeros erros de saque. Falhando demais neste fundamento, o tricolor foi gradualmente colocando seu rival na partida, perdendo o comando do set na reta final. No total, foram oito pontos do Bauru em erros de saque do tricolor.

Hylmer Dias, treinador do Flu, parou a partida no 20/18 contra e chamou a atenção de suas comandadas. O tempo técnico surtiu efeito e as visitantes, com bons contra-ataques de Renatinha e Lara, fecharam em 25/23. Renatinha foi a principal pontuadora do primeiro set, com sete bolas na quadra adversária.

O início da segunda parcial foi bastante equilibrado. O Bauru chegou a abrir 3/1, mas o Flu logo se recuperou e virou pra 4/3, comandado por uma inspirada Renatinha. As duas equipes seguiram trocando pontos, até as visitantes conseguirem uma boa sequência de defesas e contra-ataques, que consolidaram, até então, a maior vantagem de uma equipe em toda a partida: 15/9. As cariocas mantiveram o grande volume de jogo e logo abriram 21/15.

Quando a parcial parecia encaminhada, o Bauru reagiu, cresceu em sua relação saque-bloqueio e encostou na parcial: 21/20. A reta final ganhou em emoção e as duas equipes passaram a trocar pontos. A equipe paulista chegou a ter três set points, mas Renatinha salvou todos. No 28/27 contra, a central Lara errou a china e o Bauru fechou o set, igualando a partida.

Apesar do baque da derrota no set anterior, o Flu começou bem a terceira parcial, abrindo 7/3 e obrigando Fernando Bonatto a parar o jogo. Mas a instabilidade carioca logo reapareceu e mais uma vez a qualidade na virada de bola caiu drasticamente. A equipe paulista não perdeu tempo e logo virou para 12/10. Com um bloqueio afiadíssimo, as donas da casa dispararam na reta final e venceram o set por 25/20, virando o jogo. Foram 10 erros cometidos pelo Flu nesta parcial.

A virada desestabilizou completamente a equipe tricolor. Agredindo muito no saque e quebrando a irreconhecível linha de passe do Flu, a equipe do Bauru dominou completamente as ações no quarto set, liderando do início ao fim e fechando com facilidade a parcial em 25/16, 3 sets a 1 na partida.