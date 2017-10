Jogo Minas x Pinheiros AO VIVO hoje pela Superliga Feminina

Google Plus

Tweets by isabellymoraiis

Já o Pinheiros começou a Superliga 2017/2018 com a mão direita. Em casa, no Henrique Villaboin, o time paulista bateu o Vôlei Bauru por 3 a 1 e chega com moral em Minas Gerais.

Na primeira rodada da competição, o Minas foi derrotado em casa por 3 sets a 0 pelo São Cristóvão, o que foi uma surpresa para muitos. A equipe completou, com esse revés, seis temporadas consecutivas sem conseguir vencer na estreia da Superliga.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe, na VAVEL Brasil, tudo do duelo entre Minas e Pinheiros, pela segunda rodada da Superliga Feminina de vôlei. O jogo começará às 14h05 deste sábado (21) e acontecerá na Arena Minas, em Belo Horizonte.