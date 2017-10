Central do Camponesa/Minas, Carol Gattaz lamenta começo ruim da equipe na Superliga

A central lamentou o começo ruim do time, mas disse que é seguir em frente e buscar o prejuízo (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

A temporada não começou do jeito que as meninas do Camponesa/Minas queriam. O que parecia muito bom, um começo de superliga com dois jogos em casa, se mostrou nada animador: o time somou duas derrotas em Belo Horizonte.

A central Carol Gattaz, ao sair de quadra, falou com a repórter Isabelly Morais, da VAVEL Brasil, e disse que o time da casa não soube administrar o jogo. Neste sábado (21), o Minas foi superado pelo Pinheiros no tie-break. “Não sei avaliar. Hoje nossa equipe teve uma atitude diferente. Mas não soubemos administrar. Fizemos dois sets muito bons, mas não tivemos paciência para fechar o jogo. Tem que avaliar como foram os setores do time, ataque, defesa, e ver o que não funcionou”, disse na saída de quadra.

A jogadora também comentou o que mudou da primeira derrota, contra o São Caetano, para a mais recente, diante do Pinheiros. “Nossa estreia foi horrível, a gente não veio. Mas hoje a postura da equipe já foi diferente, mas a vitória não veio. Agora é estudar, ver o que fez de errado pra tentar seguir na superliga. Um começo de campeonato assim, ninguém gosta, ninguém quer, mas é trabalhar pra tentar recuperar essas duas derrotas que a gente teve” , finalizou Carol.

Com jogadoras de ofício ainda fora, Karol Tórmena tem sido improvisada de oposta

Com suas opostas com problemas, o Minas tem improvisado nesse começo de Superliga. Enquanto Laísa, fora por lesão, e Hooker, resolvendo tramites burocráticos nos Estádios Unidos, não jogam, a dona da posição tem sido Karol Tórmena. Ela, que é ponteira de origem, comentou essa mudança, fazendo uma análise do seu desempenho.

"Pra mim é bem diferente, estar ali perto da entrada e da saída, mas estou tentando dar o meu melhor. Ainda estou pecando em alguns fundamentos, mas isso é natural, faz parte da adaptação, mas eu estou sempre tentando dar o meu melhor", explicou.

Karol vem se adaptando a nova posição no time do Minas (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Mudança não é novidade no Minas. Rosamaria também mudou de posição dentro do time, mas de maneira inversa: saiu de oposta e foi para ponteira. Karol contou como foram as conversas no time para ajudar nessa adaptação. "Na hora de jogar, sempre falo 'Carol, tá entrando um pouco antes. Espera um pouco mais a bola chegar!' Nosso time inteiro tá sempre ajudando uma à outra", disse.

Por fim, Karol também lamentou o início ruim do time na Superliga. "A derrota pesou muito, porque nós estudamos muito elas, mas na hora do jogo nós não conseguimos fazer tudo aquilo que tínhamos planejado. Então, isso mostrou na quadra que nós não conseguimos os resultados que queríamos”, encerrou.