Taubaté vence Maringá e conquista a primeira vitória na Superliga Masculina

No jogo em que marcou a estreia de seu novo uniforme, o Taubaté venceu o Maringá, neste sábado (21), pela Superliga Masculina de vôlei. A partida que aconteceu no ginásio Abaeté, no interior de São Paulo. A equipe da casa fechou o jogo em 3 a 0, com parciais de (25/20, 25/18 e 25/17).

O jogo foi tranquilo para a equipe paulista, que conseguiu a primeira vitória na Superliga, após estrear com derrota diante do Sesc-RJ. Já os atletas do time paranaense sofreram a segunda derrota na competição, Na rodada de abertura, o Maringá foi superado pelo Sesi-SP.

O melhor jogador da partida foi o levantador Rapha, do Taubaté, que levou para casa o troféu Viva Vôlei, além de homenagens da torcida.

“Vencer em casa é sempre importante, jogar bem diante de nossa torcida também, mas mais do que isso essa vitória nos dá mais confiança. Estamos só no começo da Superliga, muita coisa ainda vai acontecer, então cada ponto somado é importante demais”, destacou o ponteiro Lucarelli após a partida.

Os dois times voltarão a jogar no próximo sábado (28). O Taubaté enfrentará o Caramuru, em Ponta Grossa- PR, às 20h, enquanto o Maringá receberá o Cruzeiro em casa, às 18h30.

Sesi-SP 3 x 1 Caramuru

O Sesi-SP derrotou o Caramuru por 3 sets a 1, neste sábado (21), em partida válida pela segunda rodada da Superliga. O jogo foi disputado no Ginásio Multiuso em Ponta Grossa- PR. Os visitantes fecharam o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/19, 22/25 e 25/22.

O time paulista chegou ao segundo triunfo na competição. Na primeira rodada, venceram o Maringá por 3 sets a 0. O Caramuru, por sua vez, conheceu sua segunda derrota, já que havia perdido para o Campinas por 3 a 0 na estreia.

Os times voltarão às quadras no dia 28 de outubro. O Sesi-SP vai visitar o Canoas no Ginásio La Salle, às 18h. Já o Caramuru receberá o Taubaté, na Arena Multiuso, também às 18h.