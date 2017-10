Com atuação tranquila, Sesc-RJ vence Valinhos e mantém invencibilidade na Superliga

Foto: Divulgação/CBV

A terceira rodada da Superliga Feminina 2017/2018 reservou um encontro entre duas equipes que devem lutar por objetivos distintos na competição. Na noite desta quinta-feira (26), Valinhos e Sesc-RJ duelaram no Ginásio Pedro Ezequiel da Silva, na cidade de Valinhos, em São Paulo.

Com o controle da partida durante todo o tempo, a equipe carioca venceu sem dificuldades o adversário paulista pelo placar de 3 sets a 0 (25/15, 25/19 e 25/16). A oposta Monique foi eleita a melhor jogadora da partida, levando o troféu Viva Vôlei.

Na próxima rodada, as comandadas de Bernardinho jogam em casa, contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano. Esta partida será realizada no Tijuca Tênis Clube, na sexta-feira (3). O Renata Valinhos, por sua vez, visita o Hinode Barueri, na próxima quinta (2).

O Jogo

Com amplo domínio de jogo, o Rio de Janeiro fez um primeiro set tranquilo contra o time Valinhos. Demonstrando seu velho entrosamento e errando pouco nos principais fundamentos, a equipe não teve dificuldades para fechar o marcador. Diferente de seu adversário, que forçando o saque cedeu muitos pontos de graça e facilitou as jogadas do time carioca. Ao todo foram 10 erros da equipe paulista somente na etapa inicial, fator que prejudicou a tática do time mandante e permitiu que o favorito Rio abrisse vantagem e fechasse o set em 25/15.

O cenário do jogo não se modificou tanto no segundo período. Apesar do time de Valinhos cometer menos erros, a diferença entre as duas equipes era nítida. Sem forçar, o Rio começou a etapa abrindo vantagem no placar e tendo como destaque o bloqueio - foram oito pontos neste fundamento. Mesmo correndo atrás do marcador durante todo o set, a equipe paulista demonstrou maior resistência e também viu o adversário carioca errar mais, entretanto, não adiantou. As cariocas fecharam o set em 25/19 e se aproximaram de uma vitória tranquila fazendo 2 sets a 0.

Após demonstrar evolução de na volta tempo para o outro, a equipe mandante não conseguiu subir de produção e novamente viu o Rio de Janeiro dominar o jogo no terceiro período. Diante de um começo avassalador, as cariocas abriram 5 pontos de vantagem e deixaram o entrosamento falar mais alto, assim precisando apenas administrar o resto da etapa. Com grande atuação da oposta Monique, o Rio fechou o terceiro set em 25/16, venceu por 3 sets a 0 e, ao contrário do seu adversário paulista, que amargou a terceira derrota na competição, chegou ao seu terceiro triunfo seguido.