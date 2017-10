Central Carol Gattaz sofre lesão e desfalca Camponesa/Minas

Foto Divulgação Camponesa Minas

A Superliga Feminina mal começou, e o Camponesa/Minas já enfrenta diversos problemas. Com duas derrotas consecutivas, para São Cristóvão e Pinheiros, ambas dentro de casa, a equipe comandada por Stefano Lavarini terá a baixa da central Carol Gattaz por, pelo menos, duas semanas. A capitã minastenista lesionou o joelho e concedeu entrevista ao jornal O Tempo.

"Estou com uma fissura no tendão patelar do joelho. Um edema ósseo chegou a aparecer também e estávamos tentando tratar da melhor forma. Agora, não teve mais jeito e precisarei me afastar por um curto período. Eu já vinha sentindo dores na pré-temporada, cheguei a ficar de fora durante alguns dias antes dos jogos oficiais começarem. Para eu estar inteira nas partidas, estava sendo preservada de alguns treinamentos também", comentou Gattaz.

Além de Carol, o time mineiro conta com mais três centrais no elenco: Mara Leão, Kaoane e Mayany, que deve ser a substituta nas próximas rodadas. No próximo sábado (28), a equipe de Belo Horizonte viaja para o Rio de Janeiro, onde irá encarar o Fluminense, na busca de subir na classificação, já que ocupa apenas a décima posição na tabela.