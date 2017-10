Praia Clube domina Pinheiros e lidera Superliga; Barueri conquista primeira vitória

Foto: Divulgação /ECP

Nesta sexta (27), o Pinheiros recebeu o Praia Clube pela terceira rodada da Superliga Feminina 2017/2018, no ginásio do Pinheiros, na capital paulista. Em um jogo com domínio absoluto do time visitante, em especial no primeiro período, a equipe mineira venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/7, 25/17 e 25/22.

Com o triunfo, o Praia Clube chega aos nove pontos e consegue ocupar a liderança isolada da Superliga Feminina com três vitórias em três partidas. O Pinheiros, por sua vez, para nos cinco pontos e, apesar de estar no quarto lugar, pode perder posições no restante da rodada.

Na próxima rodada o Pinheiros segue em São Paulo para encarar o Osasco na próxima sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília). Já o Praia Clube recebe o Fluminense no dia anterior também às 21h30.

Resumo da partida

O jogo começou com amplo domínio do time mineiro em todos os fundamentos e boa vantagem no placar, abrindo, inclusive, 11 a 3 no marcador. Na segunda metade do set a equipe visitante seguiu mandando em todos os fundamentos e em alguns pontos até assustando pela diferença já que fechou a primeira parcial cedendo apenas 7 pontos e fechando assim com seus 25 a 7.

No segundo set, o Pinheiros voltou um pouco mais concentrado e mantendo o placar mais próximo com o Praia na frente por 12 a 9. Já num segundo momento o time da casa continuou com boa vantagem e fez tranquilamente 18 a 12. No fim valeu a valentia das visitantes, que novamente fecharam a parcial com vitória: 25 a 17.

No último set do jogo, mais uma vez o placar foi equilibrado no começo com um 9 a 7 para a equipe de Uberlândia. Em um segundo momento, o Pinheiros conseguiu a virada no placar fazendo 18 a 16. Mas a liderança não se sustentou. Na parte final, fez a diferença a maior experiência e qualidade do Praia Clube com vitória por 25 a 22, fechando o jogo em 3 sets a 0.

Barueri vence o Sesi e conquista a primeira vitória na Superliga

Em Santo André, o time de Barueri conseguiu seu primeiro triunfo nesta edição da Superliga ao bater o Sesi por 3 sets a 1, com parciais de 20/25, 25/10, 25/16, 25/18. Com isso, a equipe da grande São Paulo chegou aos quatro pontos e subiu na tabela chegando à zona de classificação para os playoffs. Por sua vez, o Sesi segue sem triunfos e com apenas um ponto somado na tabela.

O próximo compromisso do Barueri é diante do Valinhos, na quinta-feira (2), no Ginásio José Correa, em Barueri, às 19h. No mesmo dia, porém um pouco mais cedo, às 17h, o Sesi receberá o Bauru, no Ginásio Sesi Sandro André.