Fora de casa, Minas derrota Fluminense e conquista a primeira vitória na Superliga Feminina

Pri Daroit atacando no bloqueio do Fluminense (Foto: Reprodução/Facebook CBV)

Na tarde deste sábado (28), o Fluminense recebeu o Minas no ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro. A partida foi válida pela terceira rodada da Superliga Feminina 2017/2018. A equipe mineira venceu as tricolores por 3 sets a 0, com parciais de 21/25, 17/25 e 15/25. A oposta Rosamaria ganhou o trófeu Viva Vôlei, mas deu o prêmio para uma colega de time, a central Mayany. Com a vitória, o Minas assumiu a sexta colocação, passando o Fluminense, que ficou com a sétima.

Na quarta rodada, a equipe carioca enfrentará, em Uberlândia, o Praia Clube, na próxima quinta-feira (2), às 21h30. O Minas jogará na sexta-feira (3), também fora de casa, contra o Brasília, às 20h.

Rosamaria deu o prêmio Viva Vôlei para a jovem central Mayany (Foto: Reprodução/Facebook CBV)

Equilíbrio

O Minas iniciou bem a partida, aproveitando os erros do Fluminense. No começo do set, a equipe mineira conseguiu abrir três pontos de vantage, quando Rosamaria atacou em um contra-ataque e fez 5/2. Em um belíssimo rally, finalizado por uma bola de segunda da levantadora Macris, o Minas manteve vantagem de dois pontos, fazendo 7/5.

Com um ponto de Thaisinha, o Fluminense conseguiu empatar a parcial: 10/10, mas rapidamente as mineiras abriram de novo os dois pontos de frente. Ambas as equipes passaram a trocar pontos, e quando o set já estava se encaminhando para o fim, o Minas aumentou a vantagem para três pontos: 18/15.

A equipe carioca, com um ponto de Thaisinha, empatou novamente a etapa: 20/20. Na sequência, o Minas fez dois pontos seguidos: 22/20. O time mineiro confirmou sua superioridade na parcial, fechando o set em 25 a 21.

Superioridade mineira

O duelo no segundo set começou equilibrado, com o placar, muitas vezes, empatado. No andamento da parcial, as mineiras abriram três pontos de frente, deixando o marcador em 10/7. Com três aces de Pri Daroit, o Minas abriu 16/10. Com um ponto de Michelle, o Fluminense parou a sequência de saques: 16/11.

A equipe mineira, com dois pontos de saque, fez 22/16, encaminhando facilmente a vitória na etapa. Com um ponto de Rosamaria, o Minas fechou em 25 a 17.

Minas segue bem e fecha em placar simples

No terceiro set, com três erros do time carioca, o Minas abriu 3/0 na parcial. Depois foi a vez das mineiras errarem. Com dois erros do Minas, o Fluminense fez dois pontos seguidos: 3/2. O time tricolor não conseguia pontuar e a equipe mineira foi se distanciando: 9/2.

Em um bom rally, Renatinha pontuou para o Fluminense e parou a sequência do Minas: 9/3. Mas a superioridade mineira só aumentava. A frente do placar chegou a dez pontos: 16/6.

Com um ataque de Rosamaria, o marcador foi para 22/10. Para o Fluminense, Thaisinha fez um ace, e logo em seguida Lara atacou e pontuou, deixando o placar em 23/15, mas a diferença já era muito grande. Foi o set mais desiquilibrado, com a equipe carioca aparentemente nervosa em quadra. O Minas venceu por 25 a 15.