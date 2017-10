Reforço no Rio: Sesc-RJ contrata ponteira dominicana Yonkaira Peña

(Foto: Ken Ishii/Getty Images)

Tem cara nova na equipe do Sesc-RJ para a temporada 2017/18. Após duas importantes baixas por lesão, as ponteiras Gabizinha e Gabi Guimarães, o atual pentacampeão da Superliga Feminina foi ao mercado, buscando uma reposição à altura para seu elenco.

O nome escolhido pela comissão técnica e pelo clube carioca foi o de Yonkaira Peña, de 24 anos. Apesar da pouca idade, a ponteira já rodou bastante pelo voleibol mundial, com passagens por equipes do Japão, Peru e Polônia.

Com 1,90 de altura, a jovem atleta é presença certa nas convocações da República Dominicana. É esperado que Peña chegue ao Rio de Janeiro na próxima semana, podendo estrear pelo Sesc-RJ já contra o Fluminense, no dia 11 de novembro.

Bernardinho, comandante do Sesc-RJ explicou o momento conturbado após as significantes baixas e falou sobre a contratação da ponteira dominicana.

"A Yonkaira Peña vem pra somar neste momento em que, apesar de termos um time completo, enfrentamos várias contusões de atletas que tiraram um pouco do equilíbrio do nosso time, nos deixando com opções limitadas. Ela vem para contribuir com o grupo, sem a cobrança de ser uma expoente. Trata-se de uma jogadora muito forte, característica das atletas caribenhas. Vamos trabalhar o desenvolvimento técnico", afirmou.

Com o novo reforço, a equipe carioca passa a ter três nomes a disposição para a posição de ponteira: Peña, Kasiely e Drussyla. Gabizinha, operada em setembro por conta de uma tendinite crônica no joelho, já está voltando aos treinamentos e deve retornar às quadras no início de 2018. Gabi Guimarães, por sua vez, só volta ao voleibol na próxima temporada.