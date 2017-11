Osasco e Praia Clube vencem fora de casa e mantêm invencibilidade na Superliga Feminina

Foto: João Neto/Fotojump

Fechando a terceira rodada da Superliga Masculina, o Osasco visitou o São Caetano, na noite desta terça-feira (31), no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul. Lideradas pela central Paula, maior ponutadora do jogo, com 21 acertos, e Bia, que anotou 17 pontos e conquistou o troféu Viva Vôlei CIMED, as atuais vice-campeãs brasileiras derrotaram o "Sanca" por 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 20/25, 25/16 e 26/24.

Com o triunfo, o time osasquense chegou aos oito pontos e ocupa a terceira colocação na tabela, atrás apenas do Sesc-RJ, também com oito, e Praia Clube, com 12 pontos. O time do ABC paulista, por sua vez, é o nono colocado, com três pontos.

“Sabemos que aqui elas vem com tudo e forçam o saque. Mas o importante são os três pontos. Estamos felizes, claro, mas precisamos evoluir, ser mais eficientes, pois temos muito a crescer. Apresentamos bons momentos, mas vamos melhorar”, disse a central Bia, eleita melhor jogadora da partida.

O próximo compromisso do Osasco será contra o Pinheiros, na sexta-feira (3), às 21h30, no Ginásio José Liberatti. Já o São Caetano tentará a recuperação diante do Sesc-RJ, fora de casa, também na sexta, às 20h.

Praia Clube mantém invencibilidade e liderança isolada

O Praia Clube não teve dificuldades para manter sua invencibilidade na competição. Em jogo adiantado da quinta rodada, a equipe mineira foi até o Distrito Federal e conquistou uma importante vitória sobre o Brasília, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/12 e 25/11, no Ginásio Sesi Taguatinga.

Líder isolado da Superliga, com 12 pontos, o Praia Clube voltará às quadras diante do Fluminense, em Uberlândia, na próxima quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília). Com a derrota para a equipe mineira, o Brasília não conseguiu emendar a terceira vitória seguida em casa. No entanto, o time da capital federal terá a chance de se recuperar em seus próprios domínios, na próxima sexta-feira (3), contra o Camponesa/Minas, às 20h.