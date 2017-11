FIVB volta atrás, e ponteiro Leal só poderá jogar pela Seleção Brasileira em 2019

Foto: Renato Araújo/Divulgação/Sada Cruzeiro

O sonho do ponteiro Leal de defender as cores da Seleção Brasileira vai ter que esperar mais um pouco. A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) chegou a emitir um ofício para Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informando que o atleta do Sada Cruzeiro poderia jogar pela Seleção Brasileira a partir de março do ano que vem, mas voltou atrás, admitiu um erro administrativo e corrigiu: naturalizado brasileiro desde 2015, Leal só poderá jogar pelo Brasil a partir de 2019.

A FIVB já havia confirmado anteriormente que o ponteiro só estaria apto para jogar pelo selecionado nacional em 2019, porém a documentação enviada de forma errada deixou a situação bastante confusa. O atleta é um dos pilares dos últimos anos no sucesso do Cruzeiro, com vários títulos nacionais e internacionais. Ele, inclusive, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Sul-Americano do ano passado, torneio do qual seu time foi campeão. A FIVB divulgou uma nota explicando a situação de Leal:

"A FIVB deseja esclarecer que devido a um erro administrativo, foi afirmado erroneamente que o jogador de voleibol do Cruzeiro, o Sr. Yoandry Leal Hidalgo, poderia representar o Brasil a partir de 3 de março de 2018.

Na realidade, o Sr. Yoandry Leal Hidalgo não poderá representar o Brasil - em competições internacionais (incluindo jogos não competitivos) - até 29 de abril de 2019, de acordo com o Artigo 5.5.2 do Regulamento Esportivo da FIVB, que estabelece que:

'No entanto, se o jogador jogou anteriormente para outra equipe nacional, ele será elegível para jogar para uma equipe nacional da nova Federação somente após dois (2) anos consecutivos. O período de dois anos começa a partir do dia em que o FIVB recebe o arquivo de inscrição completo, contendo todos os documentos necessários'.

Após a apresentação de um pedido incompleto em 3 de março de 2016, a Federação de Origem do Sr. Leal, Cuba, apresentou um pedido completo em 30 de abril de 2017. Isso foi aprovado formalmente pelo Comitê Executivo da FIVB durante sua reunião em Marraquexe em 4 de maio de 2017.

O período de dois anos para o Sr. Leal começou em 30 de abril de 2017 e terminará em 29 de abril de 2019. Ele só estará disponível para a seleção brasileira a partir de 30 de abril de 2019.

A FIVB oferece suas sinceras desculpas ao CBV e ao Sr. Leal por este erro administrativo e por qualquer inconveniente causado."