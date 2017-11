Oposta Hooker retorna ao Brasil, é inscrita na Superliga e já pode estrear pelo Minas na competição

Divulgação/Camponesa/Minas

Depois de retornar aos EUA para resolver problemas envolvendo algumas documentações, a oposta norte-americana Destinee Hooker pode finalmente se reapresentar no Camponesa/Minas para esta temporada. A atleta foi inscrita na Superliga e está apta para defender o time minastenista, que ainda não se acertou no torneio. Hooker volta em boa hora, já que o Minas enfrenta o Brasília nesta sexta (6), às 20h, pelo torneio nacional.

A principal atleta da equipe será de grande importância. O time, comandado por Stefano Lavarini, ainda não conseguiu montar a escalação fixa. Com a central Carol Gattaz fora por mais uma semana, a jovem Mayany seguirá como titular. Hooker, que já havia fazendo treinos físicos nos EUA, não deverá entrar logo de início. O técnico ainda pode contar com Karol Tórmena ou Laiza no começo do jogo.

O time minastenista estreou na Superliga com derrota em casa para o São Cristóvão, perdendo logo em seguida para o Pinheiros, também na Arena Minas Tênis Clube. Pela terceira rodada, o time bateu o Fluminense fora de casa, e agora mira outro confronto longe de Minas Gerais para pontuar na competição.

O Minas precisa ganhar o duelo contra o Brasília para ficar mais perto do topo da tabela - pode chegar à quarta colocação. A partida será no Ginásio Sesi Taguatinga, em Brasília, às 20h e terá transmissão pela internet e via Facebook pela rádio Esportes Brasília FM.