Com grande virada no último set, Sesc RJ derrota Maringá e assume vice-liderança da Superliga

Na noite desta quinta-feira (2), o Sesc RJ recebeu o Maringá no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A partida foi válida pela quarta rodada da Superliga Masculina 2017/2018. A equipe carioca venceu os paranaenses por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/23. O ponteiro João Rafael ganhou o trófeu Viva Vôlei.

Com a vitória, o Sesc RJ assumiu a vice-liderança, e o Maringá permaneceu em último, ainda sem pontuar. Na quinta rodada, os cariocas vão enfrentar, no ginásio Arena Multiuso, o Caramuru, na próxima quarta-feira (8), às 20h. O Maringá jogará também neste mesmo dia, no ginásio Chico Neto, contra o Corinthians, às 19h30.

Tranquilidade no primeiro set

O jogo iniciou bem disputado, com as equipes trocando pontos, e também com o Maringá errando muitos saques. Com o central Tiago Barth, o Sesc RJ chegou ao sétimo ponto, mas o placar continuava apertado: 7/6. Em uma dividida na rede, o levantador Ricardinho jogou a bola para fora, e a equipe carioca conseguiu abrir dois pontos: 10/8. Mas, rapidamente, os paranaenses empataram a parcial: 10/10.

João Rafael, destaque da reação do Sesc RJ, com o troféu Viva Vôlei (Foto: Reprodução/Facebook CBV)

Com um ataque para fora do ponteiro Thiago Alves, o Sesc RJ abriu três pontos: 17/14. No rally seguinte, Thiago atacou novamente, mas foi bloqueado: 18/14. O ponteiro não se encontrava no jogo e, com mais um ataque para fora, viu o placar se distanciar: 20/16.

O ponto mais empolgante da parcial foi quando o ponteiro carioca João Rafael fez uma grande defesa, utilizando o pé, que acabou em um ataque para fora de Alê, ponteiro do Maringá: 22/17. Com um saque de Alê na rede, o Sesc RJ deu números finais ao primeiro set: 25 a 19.

Reação carioca na segunda etapa

O Maringá começou o segundo set com mais vontade do que no primeiro. Em uma bola de xeque, Thiago Alves fez 3/1 a favor da equipe paranaense. A equipe da casa não se encontrava em quadra, chegando a perder por 7/3, o que fez com que o técnico Giovane Gávio pedisse tempo.

Em um ataque de Renan que bateu no bloqueio paranaense e foi para fora, o Sesc RJ conseguiu pontuar: 7/4. Enquanto Thiaguinho esteve no saque, a reação carioca começava. Com um bloqueio simples de Maurício Borges, a vantagem do Maringá passou a ser apenas de um ponto: 8/7. Com uma bola fora de Alison, oposto do Maringá, o Sesc RJ empatou a parcial: 10/10. Com uma largadinha de João Rafael, os cariocas assumiram a frente: 11/10.

Ricardinho, em uma bola de segunda, empatou para os paranaenses: 15/15. Mas, em um contra-ataque, definido por Tiago Barth, o Sesc RJ abriu três pontos: 18/15. Com um saque de Wender para fora, a equipe carioca pontuou e viu o set se encaminhando a seu favor: 21/17. O Maringá chegou a esboçar uma reação, mas não foi o suficiente. Maurício Souza fechou a parcial em 25 a 23.

Virada improvável no set final

O terceiro set começou com as equipes trocando pontos. Renan, em belo ponto de ataque, fez 4/3 para os cariocas. A vantagem do Sesc RJ não durou por muito tempo. Com Thiago Alves no saque, os paranaenses abriram dois pontos: 8/6.

Com um bloqueio triplo para cima de João Rafael, o Maringá manteve sua frente de dois pontos: 11/9. Em um longo rally, o Maringá pontuou e abriu três pontos de vantagem, fazendo Giovane pedir tempo: 13/10. Em mais um longo e disputado rally, Tiago Barth foi bloqueado e o Maringá aumentou a distância: 15/11.

Com uma sequência de saques e um ace de Thiaguinho, o Sesc RJ ficou apenas um ponto atrás: 15/14. Mas, com um ponto de Alison, o Maringá voltou a pontuar: 16/14. O time de fora controlava o jogo, e o Sesc RJ estava claramente apático em quadra. A reação parecia improvável: 18/14.

Com um ponto de Japa, o Sesc RJ iniciou a reação. A distância passou a ser de dois pontos. João Rafael "incendiou" a torcida quando fez o ponto de empate: 19/19. Mas, em um erro de recepção de Japa, o Maringá abriu dois pontos novamente: 21/19. Com dois pontos seguidos de João Rafael, o Sesc RJ empatou a etapa: 22/22. Com um ace, também do ponteiro, virou: 23/22. Com a torcida "empurrando" o time, em um ataque de Japa, o Sesc RJ fechou em 25 a 23.