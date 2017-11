Praia Clube derrota Fluminense e segue sem perder sets na Superliga Feminina

Na noite desta quinta-feira (2), o Dentil/Praia Clube derrotou o Fluminense por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/15 e 25/20, e conquistou seu quinto triunfo seguido na Superliga Feminina. A equipe de Minas precisou de apenas 1h24 para derrotar as cariocas no Ginásio Praia Clube, em Uberlândia, e seguir de forma isolada na liderança do torneio, com 15 pontos, sem ter perdido um set sequer.

Jogando em casa, as meninas do Praia tiveram total domínio do jogo, tendo destaque principalmente nos bloqueios. Fê Garay saiu como destaque da partida e levou o troféu VivaVôlei CIMED para casa.

As líderes do campeonato terão o Vôlei Bauru como próximo adversário, no dia 10 de novembro, em Uberlândia. Já o Fluminense buscará a reabilitação diante do Osasco, na próxima terça-feira (7), no Rio de Janeiro.

Resumo da partida

O primeiro set começou de forma equilibrada, com as duas equipes mostrando bastante vontade. As meninas do Fluminense passaram a cometer alguns erros coletivos, e as líderes do campeonato não perdoaram e souberam aproveitar o momento ruim das rivais, abrindo boa vantagem no placar. As cariocas até esboçaram uma reação no final, mas não o suficiente para evitar a derrota no período por 25 a 17.

No segundo set, o Fluminense começou muito bem e parecia que conseguiria impor seu jogo. No entanto, com o apoio da torcida, as donas da casa conseguiram igualar no placar e acabaram assumindo a ponta. Com o bloqueio funcionando bem, as mineiras abriram vantagem sem dar chances para as meninas do tricolor carioca reagirem. Em bloqueio de Fabiana, o Praia fechou o set em 25 a 15.

Para o terceiro set, Hylmer Dias, treinador do Fluminense, tentou algumas alterações na equipe, que não deram muito certo no início. O Praia acabou saindo na frente, abrindo quatro pontos de vantagem.

Mas as cariocas não se entregaram e, apesar da desvantagem no placar, reagiram e fizeram o treinador do time mineiro, Paulo Coco, parar a partida. Após a parada, no embalo de Fê Garay, o Praia voltou abrir vantagem. Mas novamente a equipe carioca reagiu e igualou o placar em 15 a 15. Foi a hora de Fawcett aparecer no jogo e fazer dois pontos seguidos para o time mineiro, que soube administrar a vantagem e fechar o set em 25 a 20.

Hinode Barueri x Renata Valinhos/Country

Em outra partida realizada na noite desta quinta, o Hinode Barueri derrotou o Renata Valinhos/Country, por 3 sets a 0, com parciais de (25/16, 25/20 e 25/17), em 1h14 no Ginásio José Correa, em Barueri. Antes da partida, a central Thaísa e a oposta polonesa Skowronska foram apresentadas à torcida.

A central Saraelen ficou com o Troféu VivaVôlei CIMED e a oposta Edinara marcou 15 pontos, sendo a maior pontuadora do confronto. A equipe de Barueri agora ocupa a quarta colocação no campeonato, com sete pontos, enquanto a equipe de Valinhos, amarga o último lugar na tabela, com apenas um.

O próximo jogo do Hinode Barueri será na segunda-feira (6), contra o São Cristóvão Saúde / São Caetano, fora de casa. Por sua vez, o Valinhos vai enfrentar o Sesi-SP, em Santo André, na próxima terça-feira (7), às 19h.