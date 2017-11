Osasco e Sesc RJ vencem a quarta seguida na Superliga Feminina

O Vôlei Nestlé/Osasco não encontrou dificuldades para derrotar o Pinheiros por 3 sets 0 (25/20, 25/21 e 25/22) e conquistar sua quarta vitória seguida na Superliga Feminina. A partida válida pela quarta rodada do certame nacional aconteceu nesta sexta-feira (3), no Ginásio José Liberatti, em Osasco.

Ao lado de Bruna, do Pinheiros, Tandara foi a maior pontuadora do jogo, com 18 acertos. Mas quem faturou o troféu VivaVôlei CIMED foi a levantadora Fabíola, eleita melhor em quadra em votação popular.

(Foto: João Pires / Fotojump)

Invicto na competição, o Osasco segue na perseguição ao Praia Clube, time que ainda não um set sequer e por isso lidera o torneio com 15 pontos, seguido do Sesc RJ, com 11. As atuais hexacampeãs paulistas ocupam a terceira posição na tabela, com 11 pontos, mesma pontuação da equipe comandada por Bernardinho. O Pinheiros, por sua vez, é o sétimo colocado, com cinco pontos somados.

Na próxima rodada, ambas as equipes terão pela frente times cariocas. O Osasco enfrentará o Fluminense, na terça-feira (2), no Rio de Janeiro, enquanto o Pinheiros receberá o Sesc RJ, também na terça, no Henrique Villaboin, em São Paulo (SP).

Resumo da partida

Com um saque bem encaixado, o Osasco abriu quatro pontos de frente logo no início do jogo do confronto (4/0). As donas da casa contaram mais um vez contaram com o apoio dos torcedores locais e conseguiu controlar a vantagem de três pontos durante boa parte do set. O Pinheiro ensaiou uma reação, mas seus erros defensivos não conseguiram impedir a vitória sem sustos do Osasco no primeiro período: 25 a 20.

Diferente do set anterior, o Pinheiros deu as ordens nos momentos iniciais do segundo (6/2). A pouco produtividade das anfitriãs obrigou ao técnico Luizomar de Moura pedir tempo para ajustar a equipe e esfriar o jogo. A estratégia mostrou-se acertada e o Osasco definitivamente voltou à partida.

Em uma boa sequência de saques de Tandara, que resultaram em dois aces, o time osasquense empatou e virou a parcial, passando a trocar pontos com as visitantes. Novamente com o saque forçado, as donas da casa impuseram dificuldades ao Pinheiros, que não teve forças para reagir: 25 a 21.

(Foto: João Pires / Fotojump)

Embalado pela reação no set anterior, o Osasco voltou disposto a vencer a terceira parcial e conquistar a vitória por sets diretos. Tocando em quase todas as bolas, as anfitriãs não eram ameaçadas e conseguiram boa margem para fechar o jogo. No entanto, o Pinheiros acertou o bloqueio, freando o intenso ritmo do Osasco e encostando no marcador. Mas não passou apenas de um susto, e o time da casa conseguiu o quarto triunfo seguido: 25 a 22.

Sesc RJ x Cristóvão Saúde/São Caetano (SP)

Atual campeão da Superliga, o Sesc RJ precisou de apenas 1h08 de partida para derrotar o São Caetano nesta sexta-feira (3), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Com parciais de 25/23, 25/16 e 25/18, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho bateu o time paulista por 3 sets a 0, conquistando, assim, a quarta vitória seguida no torneio. A central Mayhara foi eleita a melhor do jogadora em quadra e levou o Troféu VivaVôlei.

(Foto: Divulgação/ Sesc RJ)

Vice-líder da competição, com 11 pontos, o Sesc- RJ volta às quadras na próxima terça-feira (7), quando vai enfrentar o Pinheiros, no Ginásio no Henrique Villaboin, em São Paulo (SP), às 19h30 (de Brasília). Já o São Caetano, que tem apenas uma vitória no torneio, receberá o Hinode Barueri, no dia anterior, às 17h, no Ginásio Lauro Gomes.