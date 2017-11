Taubaté derrota Canoas e conquista quarta vitória seguida na Superliga Masculina

Foto: (Rafinha Oliveira/EMS Taubaté Funvic)

O encerramento da quarta rodada da Superliga Masculina 2017/2018 promoveu um duelo entre equipes com campanhas iguais no início da competição. Taubaté e Canoas se enfrentaram neste domingo (5), no ginásio Abaeté, na cidade de Taubaté, em São Paulo, visando o topo do torneio nacional. E foi o time da casa que levou a melhor. Com experiência e tranquilidade, o Taubaté venceu a partida por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/22).

Após estreia com derrota para Sesc-RJ, o Taubaté se recuperou no torneio e queria confirmar o bom momento conquistando sua quarta vitória consecutiva. Com oito pontos conquistados e na quinta colocação, um dos postulantes ao título precisava da vitória para não desgrudar dos líderes. Do outro lado da quadra, o Canoas tentava recuperação imediata depois do revés para o Sesi-SP na rodada anterior. Em sexto lugar com seis pontos ganhos, a equipe sulista almejava surpreender o adversário para ultrapassá-lo na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Taubaté volta a atuar no ginásio Abaeté, o adversário será o Juiz de Fora Vôlei, na próxima quarta-feira (8), às 20h. Já a equipe do Canoas recebe o líder Sada Cruzeiro, no ginásio La Salle no mesmo dia e horário.

Resumo da partida

O início de jogo demonstrou o motivo dos dois times brigarem na parte de cima da tabela. Com grande equilíbrio, o visitante Canoas começou dificultando o passe do Taubaté, no entanto, não demorou para o time da casa se organizar em quadra. Comandados por Wallace, a equipe paulista abriu vantagem no primeiro set e passou a administrar o marcador sem sustos até o fim da parcial, quando fechou o set em 25 a 19 e abriu o placar do duelo.

Na volta para a segunda etapa, o Canoas foi para cima do Taubaté com o intuito de empatar a partida, chegando a ficar na frente do placar no início. Restava ao time paulista, com toda sua experiência, forçar o erro adversário. Assim aconteceu. Os donos da casa viraram a parcial e logo abriram vantagem de cinco pontos no marcador. Novamente com o controle total do set, fechou em 25 a 18 e se aproximou do quarto triunfo seguido no torneio.

Errando menos na terceira etapa, o Canoas equilibrou de vez o jogo. Apesar de permanecer atrás do placar, o time sulista dessa vez demonstrou resistência durante toda a parcial e não deixou o adversário abrir vantagem. Já próximo ao fim, foi a vez da experiência do Taubaté sobressair e decidir a partida. Atuando em casa, os paulistas não decepcionaram, fechando a parcial em 25 a 22, e o jogo em 3 sets a 0, conquistando, assim, uma vitória tranquila na tarde deste domingo.