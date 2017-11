Com boa atuação, Camponesa/Minas supera Vôlei Bauru com show de Rosamaria

O Camponesa/Minas conseguiu a terceira vitória consecutiva na Superliga Feminina. A equipe mineira venceu de virada, nesta terça-feira (7), o Vôlei Bauru por 3 sets a 1 (20/25, 25/18, 25/20 e 25/17), em Bauru. A partida foi válida pela quinta rodada do turno da competição.

O Minas bateu um concorrente direto pelo G4, chegou a 10 pontos e garantiu a quarta posição na Superliga. Depois de um começo ruim, com duas derrotas seguidas, as minas-tenistas embalaram com três triunfos consecutivos. O Bauru se manteve com sete pontos, ocupando o sexto lugar, ganhou duas e perdeu três, uma delas no tie-break.

O time mineiro volta a jogar nesta sexta-feira (10), novamente fora de casa. O time mineiro enfrentará o Sesi, às 19h, em Santo André (SP). O Bauru terá tarefa difícil, já que vai encarar o líder, Praia Clube, que venceu os cinco jogos pela Superliga. A partida será no mesmo dia, às 19h30, em Uberlândia.

A ponteira Rosamaria, do Camponesa/Minas, brilhou, foi eleita a melhor da partida em votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e ficou com o Troféu VivaVôlei CIMED. A atacante ainda terminou a partida como a maior pontuadora, com 20 acertos. A central Mara também se destacou, com 17 acertos.

Resumo da partida

O Vôlei Bauru começou melhor e logo abriu 4/1. O Camponesa/Minas chegou a empatar a partida, mas o time da casa voltou a liderar o marcador e o técnico do time mineiro, Stefano Lavarini, pediu tempo. A paralisação fez bem às visitantes que voltaram a empatar. Bem no saque, as donas da casa abriram quatro pontos e segurou a vantagem até o final da parcial e venceu o primeiro set por 25/20 com um ponto de bloqueio.

(Foto: Neide Carlos/Vôlei Bauru)

O segundo set começou equilibrado. Se aproveitando dos erros do time da casa, as mineiras fizeram 13/9 e o treinador Fernando Bonatto pediu tempo. O Vôlei Bauru melhorou no saque e encostou no final da parcial, mas o Camponesa/Minas dominou a parte final da parcial e venceu o segundo set por 25/18.

O Vôlei Bauru voltou melhor para o terceiro set e fez 7/3 numa bola de segunda da levantadora Juma. O time visitante passou a bloquear e sacar com eficiência e empatou o jogo. O Camponesa/Minas foi melhor na parte final da parcial e venceu o terceiro set por 25 a 20.

Já no quarto set, liderado pela ponteira Rosamaria, o time mineiro abriu quatro pontos e liderou a parcial até o final e venceu o set por 25/17 e o jogo por 3 sets a 1.