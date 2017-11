Sesc RJ engata quinta vitória seguida e encosta no líder Praia Clube na Superliga

Atual campeão da Superliga Feminina, o Sesc RJ mostra no início da temporada 2017/18 que está disposto a levantar mais um troféu. Na noite desta terça-feira, a equipe carioca derrotou o Pinheiros por 3 sets 1 (23/25, 25/23, 25/18 e 25/19), no Ginásio Henrique Villabolim, em São Paulo, e conquistou a quinta vitória seguida na competição.

A levantadora Roberta foi eleita a melhor da partida e ficou com o Troféu VivaVôlei CIMED. Com 24 acertos, sendo nove de bloqueio, Mayhara foi a maior pontuadora da partida. Pelo Pinheiros, Bruna Honório saiu de quadra com 18 pontos e Milka marcou 10.

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico Bernardinho chega aos 14 pontos, ficando atrás apenas do líder Praia Clube, com 15. Por sua vez, o Pinheiros é o oitavo colocado, com cinco pontos.

O próximo desafio do Sesc RJ na Superliga será diante do Fluminense, adversário que derrotou na decisão do campeonato estadual. O clássico carioca será disputado no sábado (11), às 15h (de Brasília), na Jeunesse Arena, no Rio. Já o Pinheiros, após sofrer a terceira vitória seguida, vai tentar a recuperação diante do Hinode Barueri, na sexta (10), no Ginásio José Correa, em Barueri.

Resumo da partida

As donas da casa largaram muito bem, abrindo 5 a 1 com certa facilidade. No entanto, com Drussyla fazendo a diferença no ataque, o Rio equilibrou as ações e passou à frente quando fez 11 a 10. As equipes passaram a trocar pontos até o time carioca abrir três de vantagem 24/21. O Pinheiros, porém, não desistiu e chegou a encostar nas comandadas de Bernardinho (24/23). Mas em um belo ataque de Kasiele, pela ponta, o Sesc RJ fechou o período em 25 a 23.

No segundo set, a recuperação foi do Pinheiros. As paulistanas perdiam por 8 a 7 quando conseguiram uma incrível sequência de oito pontos seguidos, fazendo 15 a 8. Confortável com a vantagem, as anfitriãs diminuíram o ritmo e viram o Sesc RJ encostar. Mas no final, Bruna Tenorio utilizou do bloqueio para empatar o duelo: 25 a 23.

A igualdade no placar motivou a equipe carioca a voltar com ainda mais força para a terceira etapa. Arrasador, o Sesc RJ fez 8 a 3 no início, e manteve a vantagem até fechar em 25 a 18.

Sem desistir, o Pinheiros voltou a abrir vantagem no início do quarto set (6/1). A boa margem, entretanto, não se sustentou. O Rio reduziu a vantagem das donas da casa, virou a partida (15/14) e não teve dificuldades para chegar ao ponto final: 25 a 19.