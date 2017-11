Líder da Superliga, Sada Cruzeiro bate Canoas fora de casa e embala sexta vitória no torneio

(Foto: Fernando Potrick/Gama/Divulgação)

O Sada Cruzeiro segue no topo da Superliga Masculina 2017/18. Na tarde desta quarta-feira (8), a equipe mineira foi ao Ginásio La Salle, no Rio Grande do Sul, enfrentar o Lebes Canoas, em partida que abriu oficialmente a quinta rodada da competição.

Os pentacampeões do maior torneio nacional contaram com uma atuação inspirada do ponteiro Leal, principal destaque da partida com 22 pontos anotados, para sair de Canoas com a vitória: 3 sets a 1, parciais de 25/22, 25/17, 22/25 e 25/13.

Com o triunfo, a equipe de Marcelo Mendez chegou aos 18 pontos na Superliga, com campanha de seis vitórias e apenas uma derrota. Lembrando que o Sada Cruzeiro já realizou mais jogos que seus principais oponentes, por conta do Mundial de Clubes que se aproxima, a ser realizado no mês de dezembro.

Na próxima rodada, os mineiros vão à Juiz de Fora encarar o JF Vôlei. Esta partida será realizada na próxima sexta (10), às 19h30. O Canoas joga no sábado (11), contra o Sesc-RJ, no Rio de Janeiro.

Resumo da partida

(Foto: Fernando Potrick/Gama/Divulgação)

Mesmo enfrentando a maior potência do vôlei brasileiro, a equipe da casa conseguiu manter o equilíbrio na primeira parcial. Os gaúchos, liderados por uma boa jornada de Leandrão, causaram problemas aos visitantes durante o primeiro set, mas a força coletiva da equipe celeste fez a diferença. Com um bom desempenho no bloqueio e muito bem na virada de bola, o Sada Cruzeiro fechou por 25 a 22.

A vitória no primeiro set embalou o time de Marcelo Mendez, que voltou com tudo para a segunda parcial. Nico Uriarte, reforço para a atual temporada, saiu e deu lugar à Cachopa. O levantador reserva aproveitou muito bem a oportunidade e foi um dos destaques da partida, mostrando enorme entrosamento com os centrais do time. Na metade do set, o Sada Cruzeiro abriu 17 a 11, e só precisou administrar a larga vantagem para abrir 2 a 0, com 25 a 17.

O terceiro set trouxe uma grande mudança de panorama. O Lebes Canoas reagiu e foi pra cima dos atuais campeões. Aumentando o ritmo de jogo e melhorando na defesa, os donos da casa tiveram inúmeros contra-ataques, bem aproveitados pelo oposto Leandrão. Com vantagem de 15 a 11 no placar, Mendez parou o jogo e promoveu mudanças, trazendo à quadra o central Isac, que estava sendo poupado. A mudança surtiu efeito, mas não foi suficiente para cortar toda a vantagem gaúcha: 25 a 22 pros donos da casa.

Passada a 'síndrome do terceiro set', o Sada Cruzeiro tratou de retomar o controle na partida na quarta parcial. Cachopa deu show na distribuição de jogo, colocando em jogo todas as 'armas': Leal, Isac, Simon e Evandro. Como em um piscar de olhos, os mineiros abriram larga vantagem, construindo uma vitória fácil no quarto set e fechando a partida: 25 a 13.