Taubaté supera JF Vôlei em casa e chega ao quinto triunfo seguido na Superliga Masculina

O Taubaté não encontrou dificuldades para vencer a sua quinta vitória na Superliga Masculina 2017/18. Com apenas 1h20 de jogo, o time taubateano derrotou o Juiz de Fora, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/18 e 25/20, na noite desta terça-feira (8), no ginásio Abaeté, em Taubaté.

Destaque da partida, o ponta Ruiz foi eleito o melhor jogardor em quadra e faturou o Troféu VivaVôlei CIMED. Em entrevista pós-jogo, o atleta analisou o desempenho de sua equipe.

“Em um jogo contra uma equipe mais frágil, é natural que a equipe entre mais relaxada, e passe a impressão de não estar jogando tão bem. Mas hoje nós soubemos levar a partida com total controle, e foi importante que os jogadores que vinham atuando menos, pudessem estar em quadra por mais tempo”, disse.

Segundo colocado, com 14 pontos, o Taubaté enfrenta o Minas Tênis Clube, novamente no Ginásio Abaeté, no sábado (11), às 21h. Em busca da primeira vitória na competição, o JF Vôlei terá o líder Sada Cruzeiro como adversário, na sexta (10), às 19h30, no Ginásio da UFJF.

Resumo da partida

O jogo teve um início equilibrado, com a equipe visitante chegando a estar na frente por três pontos. No entanto, com uma boa variação no saque, os donos da casa assumiram o controle do período, e com facilidade fecharam a parcial em 25 a 16. Repetindo o enredo do set anterior, a equipe mineira novamente largou bem, mas sucumbiu diante da força dos atuais campeões paulistas: 25 a 18. Já no terceiro set, o Taubaté teve um ritmo intenso no ataque do início ao fim e confirmou a vitória: 25 a 20.