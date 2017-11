Corinthians bate Maringá e conquista primeira vitória fora de casa na Superliga

O Corinthians/Guarulhos venceu a terceira partida na temporada da Superliga Masculina, a primeira fora de casa. O time do bicampeão olímpico Serginho bateu o lanterna competição Maringá por 3 sets a 0, na última quarta-feira (08), com parciais de e 26/24, 25/21 e 25/18.

O jogo foi equilibrado desde o início, no primeiro set o que diferenciou foi o bloqueio paulista, principalmente com Sidão, que fez o ponto final da primeira parcial.

O segundo set também foi difícil para os dois lados, o Corinthians só conseguiu abrir vantagem no final, fazendo quatro pontos seguidos. Já a última parcial foi mais tranquila para a equipe paulista, que fechou a parcial em 25/18.

O prêmio Viva Vôlei foi para Rodrigo, levantador do Corinthians, que fez um excelente jogo, com levantamentos precisos para o oposto Rivaldo (11 pontos), Sidão (10 pontos) e Rogério (10 pontos). Mas o maior pontuador da noite foi Alisson, oposto do Maringá, com 13 pontos.

Com esta vitória, o time de Guarulhos chegou à sétima colocação, com sete pontos. Já o Maringá, do levantador Ricardinho, continua na lanterna da competição, sem nenhum ponto.

No próximo domingo, o Corinthians receberá o Campinas, no Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos, às 21h. Já o Maringá enfrentará o Caramuru, no sábado, às 18h30 em casa.

“Foi muito importante a vitória. Sabíamos que esses três pontos eram essenciais na busca do que queremos fazer na competição. Conseguimos desempenhar muito bem o que o Alê (técnico) nos pediu: a marcação de bloqueio, o saque, nossa saída de jogo”, disse o levantador Rodrigo, do Corinthians.