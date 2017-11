Praia Clube bate Bauru e permanece invicto na Superliga; Barueri passa fácil pelo Pinheiros

O Praia Clube venceu, nesta sexta-feira (10), mais uma partida válida pela Superliga Feminina de vôlei. A equipe, que continua sem perder nenhum set na competição, bateu o Vôlei Bauru, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/11 e 28/26.

O Praia se manteve estável por todo o jogo, e a equipe de Bauru quase não incomodou. Os primeiros dois sets foram tranquilos para as mineiras, que venceram com folga. A última parcial foi a mais equilibrada, chegou a passar dos 25 pontos. O time paulista não desistia, mas as praianas não estavam dispostas a perder o primeiro set da competição, permaneceram bem concentradas e levaram o set e o jogo.

Com essa vitória, o Praia Clube se mantém na liderança, invicto, com 18 pontos. Já o Bauru, de Paula Pequeno, segue lutando por uma boa colocação, já que só venceu duas partidas das seis disputadas.

Na próxima sexta-feira (17), o Praia terá pela frente um clássico, diante do Minas, no ginásio Arena Minas, em Belo Horizonte, às 21h30. O Bauru-SP, por sua vez, receberá o Vôlei Nestlé, em casa, no Ginásio Panela de Pressão, às 19h30.

Barueri atropela o Pinheiros e consegue a quarta vitória consecutiva

As duas equipes paulistas se enfrentaram nesta sexta (10), no ginásio José Corrêa, pela Superliga Feminina de vôlei. O Barueri levou a melhor vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/19 e 25/23. A jogadora Suelle, do Hinode Barueri levou o troféu VivaVôlei da partida.

Com o triunfo, a equipe de José Roberto Guimarães permanece na quinta colocação, enquanto o Pinheiros é o lanterna do campeonato, na 12ª posição. A próxima partida do Barueri será contra o Fluminense, na terça-feira (14), no Ginásio Hebraica - Rio de Janeiro, às 20h. No mesmo dia, o Pinheiros receberá o Renata Valinhos, às 19h30.