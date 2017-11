Destaque contra Juiz de Fora, ponteiro Filipe exalta superação do Cruzeiro após maratona

Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro

Fora de casa na noite da última sexta-feira (10), na abertura da sexta rodada da Superliga masculina, o Sada Cruzeiro levou a melhor sobre o JF Vôlei em um dos duelos de mineiros da competição. O ponteiro Filipe teve atuação destacada e foi eleito, pela comissão técnica da Raposa, o melhor jogador da partida. Filipe elogiou o desempenho do grupo, principalmente pela intensa rotina de jogos que sua equipe vem passando.

“Hoje jogamos bem. Ainda cometemos algumas falhas, mas o time soube aproveitar os erros do outro lado da quadra, teve consciência no saque, o passe também funcionou e o nosso jogo fluiu um pouco mais. Essa vitória por 3 a 0 estava faltando e foi muito bom ela ter vindo hoje, para dar mais tranquilidade a todos, atletas e comissão técnica.

Sabemos que estamos muito cansados, física e mentalmente, pois não paramos desde a viagem da Argentina, praticamente. Mas agora teremos duas semanas para trabalhar em casa, para treinar bem, estar com as nossas famílias para recuperar um pouco da energia. Vamos com tudo porque ainda tem muita coisa importante nesse final de ano”, comentou Filipe.

Sada Cruzeiro disparou na ponta da tabela (Foto: Mônica Cury/JF Vôlei)

O ponteiro do Sada Cruzeiro já pensa nos próximos confrontos. "Seguimos forte, trabalhando, agora em casa, para enfrentar o Minas e depois Montes Claros. Vai dar para relaxar um pouco e o foco continua em busca de vitórias sempre”, complementou o capitão da equipe cruzeirense.

Mesmo perdendo, treinador do JF vê pontos positivos em sua equipe

O resultado negativo em casa chateou o grupo do Juiz de fora. Mas o técnico do time, Henrique Furtado, destacou os pontos positivos do seu time nesta noite.“Temos que ver o que foi bom. Aguentamos boa parte do jogo um saque agressivo demais que veio do adversário. Nós também conseguimos sacar bem e depois faltou manter o nível de ataque bom por mais tempo, o que é difícil contra um time como esse. Boa parte do tempo o jogo foi equilibrado, o que mostrou o valor do nosso time”, afirmou Furtado.