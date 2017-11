Corinthians vence Campinas e sobe na tabela da Superliga

Na noite deste domingo (12), no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, o Corinthians-Guarulhos venceu o Campinas, por 3 sets a 0 (25/20, 25/16 e 25/21), pela oitava rodada da Superliga Masculina 2017/2018.

Com a vitória, o Corinthians chega aos dez pontos, ocupando a sexta colocação no campeonato, ultrapassando justamente o Campinas, que fica uma posição abaixo, com nove pontos.

Na próxima rodada, o Campinas recebe o Sesi-SP em casa, no sábado (18), às 21h30. Já o Corinthians, por sua vez, vai até o Paraná encarar o Caramuru, no dia (21), às 21h30.

Resumo da partida

O jogo começou com os times trocando pontos e muito próximos no placar com o mesmo empatado em nove pontos. A segunda metade manteve os times bem próximos no placar (17/17). No fim, porém, com uma boa passagem de Luizinho no saque, o time da casa venceu o fechou o primeiro set em 25 a 20.

O Corinthians iniciou bem o segundo set, em especial no bloqueio, abrindo 9 a 5 na primeira parte da parcial. Já na segunda parte do período, o que se viu foi o time local colocando uma excelente vantagem de 16 a 9. Na parte final, a equipe da grande São Paulo foi muito bem no bloqueio e fechou a vitória no set por 25 a 16.

O terceiro período foi pautado pelo equilíbrio, com o Corinthians vencendo por 10 a 8 na primeira metade. Na parte final, apesar do equilíbrio e da melhora de Campinas, a equipe de Guarulhos conseguiu fechar o jogo em 25 a 21, confirmando, assim, a importante vitória por 3 sets a 0.