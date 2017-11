Jogo Camponesa/Minas x Praia Clube AO VIVO pela Superliga Feminina de Vôlei (0-0)

Google Plus

Tweets by isabellymoraiis

Praia Clube está na liderança da Superliga, com seis vitórias em seis jogos e nenhum set perdido.

"É um clássico, mas acho que o histórico por ter perdido não entra em consideração. O esporte vive muito de momento, são momentos distintos que ambas as equipes passam. Aquilo faz parte do passado, estamos focados na Superliga e temos que pensar jogo a jogo. É uma grande equipe, uma das favoritas ao título e está reforçada da Hooker. Esperamos que ela possa começar a contribuir e dá mais força à equipe. Mas prefiro ainda olhar para nossa evolução e o quanto será colocado à prova em uma equipe que vai exigir muito da gente", finalizou Paulo Coco.

Com 13 pontos, o Minas ocupa a quarta colocação da Superliga, atrás de Praia, Sesc-RJ e Osasco.

"O momento, agora, é outro. Vencemos os dois jogos no Mineiro, mas o time delas está mais confiante, mais entrosado e, com certeza, mais forte. Porém, treinamos muito e sabemos que nosso time também está bem no campeonato. Vai ser um jogo duro e que será decidido nos detalhes. Então, entraremos em quadra concentradas para tentar mais uma vitória na Superliga", comentou a central Mara.

O Praia Clube é líder, com 18 pontos, ao passo que o Minas está na quarta colocação, com 13.

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato Mineiro, com triunfos minastenistas por 3 a 2 e 3 a 0.

Torcedor, boa noite! A VAVEL Brasil estará na Arena Minas, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (14), para acompanhar o clássico entre Camponesa/Minas e Praia Clube.

O duelo é válido pela sétima rodada da Superliga Feminina de vôlei, e a boal sobe às 21h30.