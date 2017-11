Fluminense domina Barueri e vence terceira na Superliga Feminina

A sétima rodada da Superliga Feminina 2017/18 contou com um duelo regional debutante na competição na noite desta terça-feita (14). Fluminense e Barueri se enfrentaram no ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro. Apoiado pela sua torcida, o Tricolor fez valer o mando e venceu a partida por 3 sets a 0 (26/24, 25/20, 25/19).

Vindo de derrota para o Rio de Janeiro por 3 sets a 0 na rodada anterior, o Fluminense passou a ver a partida contra o Barueri como uma oportunidade de recuperação na classificação da Superliga. Sétimo colocado com cinco pontos ganhos, a motivação da equipe era vencer para se consolidar no meio da tabela. Diferente do seu adversário, o Barueri queria o triunfo para embalar de vez no torneio e colar nos líderes. Após vitória contra o Pinheiros por 3 sets a 0, a equipe paulista chegou ao quinto lugar com 13 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Renata Valinhos/Country. A partida acontece na sexta-feira (17), às 20h, no ginásio Country Club Valinhos. Já a equipe do Barueri recebe o Brasília Vôlei no ginásio Jose Correa. Esse duelo acontece na terça-feira (21), às 17h.

Resumo da partida

O equilíbrio do duelo se evidenciou logo no começo da partida. As duas equipes alternaram o placar e mantiveram o jogo parelho durante toda a primeira etapa. Apesar da falta de experiência do time, o tricolor demonstrava vontade de vencer diante de sua torcida.

Do outro lado da quadra, as paulistas comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães mantinham a concentração para não errar e abrir vantagem no marcador. Assim aconteceu, o Hinode passou à frente e se manteve bem até próximo ao fim do período. Entretanto, o Flu mostrou que o confronto não seria fácil quando buscou o placar e de virada fechou o set em 26 a 24.

Embalado pelo triunfo na primeira etapa, o Fluminense iniciou a segunda parte em vantagem no placar. Apesar de logo ceder o empate, errando menos, a equipe carioca procurou manter a estabilidade para não sofrer como no set inicial. Deu certo. Com o Barueri cometendo muitos erros, as tricolores voltaram a abrir vantagem e colocaram 2 a 0 na partida após fecharem a etapa em 25 a 20.

O terceiro e derradeiro período deixou claro a evolução do Fluminense na partida. Depois de um início de superação seguido por um crescimento tático na volta ao jogo, as meninas tricolores dominaram o adversário paulista durante toda a terceira etapa.

Apesar da falta de concentração perto do fim, quando deixou o Hinode encostar no marcador após abrir oito pontos de vantagem, o Flu não teve dificuldades para selar a vitória. Comandadas pela ponteira Michelle, a equipe fechou o set em 25 a 19 e venceu o duelo por 3 sets a 0.